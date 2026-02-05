Kayısının kilo fiyatı da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı
Bir markette kayısının kilogram fiyatını gören vatandaş neye uğradığını şaşırdı. Kayısının kilosunun 999 TL, tanesinin ise 14 TL olduğunu belirten vatandaş, o anları sosyal medyadan paylaştı.
- Bir markette satılan kayısının kilogram fiyatı 999 TL olarak belirlendi.
- Tek bir kayısının fiyatı 14 liraya denk geldi.
Bir markette tezgahtaki kayısı fiyatını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Mevsimi dışında satışa sunulan kayısının kilogram fiyatının 999 TL olduğunu fark eden bir tüketici, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.
TANESİ 14 LİRA
Etiketteki rakam kısa sürede viral olurken, meyvenin yüksek fiyatı kullanıcılar arasında büyük şaşkınlık yarattı. Kilosu neredeyse bin liraya dayanan kayısının tane fiyatı da dudak uçuklattı. Yapılan hesaplamalara göre tek bir kayısının fiyatı 14 liraya denk geldi.
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi