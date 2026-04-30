Kayısıda çağla dönemi

Malatya'da kayısıda çağla dönemine girilirken üreticiler hasat öncesi umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da 2025 nisanındaki zirai don nedeniyle mahsul elde edemeyen üreticiler bu yıl az da olsa ürünlerinin bulunduğunu belirterek yeni sezon için umutlu olduklarını ifade etti.

Malatya ekonomisinin bel kemiği ve binlerce ailenin geçim kaynağı olan kayısıda zirai don endişesi sürerken çağla dönemine girilmesiyle birlikte gözler mayıs ayına çevrildi. Yeşilyurt ilçesi Kendirli Mahallesi'nde yaklaşık 65 dönümlük alanda kayısı üretimi yapan İsmail Memur geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle ürün alamadıklarını hatırlatarak bu yıl ise az da olsa ürün bulunduğunu söyledi. Çağla döneminde olduklarını belirten üretici Memur, "Geçen yıl don nedeniyle kayısı olmamıştı. Bu yıl az da olsa ürünümüz var. Önümüzdeki mayıs ayında hava şartları belirleyici olacak. Kar uyarıları var, inşallah olumsuz bir durum yaşanmaz. Bu yıl az da olsa ürün almayı umut ediyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde kentte bazı alanlarda dolu yağışının etkili olmasına rağmen kendi bahçelerinde ciddi bir zarar oluşmadığını ifade eden Memur yeni sezondan umutlu olduklarını kaydetti. - MALATYA

