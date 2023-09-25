Kavak Küçük Sanayi Sitesi Temeli Atılıyor

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak Küçük Sanayi Sitesi temelinin 10 Ekim'de atılacağını açıkladı.

Samsun'un Kavak ilçesinde uzun yıllardır yapımı hayal edilen Küçük Sanayi Sitesi'nde sona gelindi. İlçede önceki dönem belediye başkanlarının da hedefi olan Küçük Sanayi Sitesi Projesi sonunda gerçekleşiyor. Kavak İlçe girişinde oluşturulan alanda hayat bulacak proje ile ilk etapta 50 işyeri bir yıl içinde yapılarak hak sahiplerine teslim edilecek. Ardından 200 işyeri daha yapılacak.

İlçenin kendisine yakışır bir sanayi sitesine kavuşacağını belirten Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak merkezinde iş yapan sanayi esnafına daha kullanışlı ve modern çalışma imkanı sunmayı hedeflediklerini belirterek, "İlçemizin önemli sorununu daha çözmek bize nasip oldu. Bu nedenle çok mutlu ve sevinçliyiz. Bizler Kavak esnafımızın işini büyütmesini çevresiyle rekabet edebilecek konuma gelmesini istiyoruz. Bunun içinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Toplam 250 işyeri yapılacak"

Küçük Sanayi Sitesi'nin Kavak girişinde tır parkının hemen yanındaki alana yapılacağını kaydeden Sarıcaoğlu, 10 Ekim'de temel atılarak inşaat çalışmalarına resmen başlanılacağını duyurdu. Sarıcaoğlu, "İlçe merkezinde apartman altlarında yer alan iş yerleri var. Bunlar için projemizi hayata geçiriyoruz. Büyükşehir belediyemizle birlikte çalışarak hızlı bir şekilde projelendirdik, ihalesini yaptık ve artık temel atma aşamasına geldik. Proje ile bölgede toplam 250 işyeri yapılacak. İlk etapta 50'sinin yapımını bir yıl içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. İlçemizin en güzel noktasına modern bir küçük sanayi sitesi kuruyoruz. Burada hemşerilerimizin çeşitli ihtiyaçlarına yönelik sosyal donatılarda yer alacak. En büyük hayalimiz olan proje esnafımızın modern bir çalışma ortamına sahip olmasını sağlayacak hem de ilçe merkezimizi büyük oranda rahatlatacak. Tamamlandığında Kavak'ın ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak bir hizmet olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN