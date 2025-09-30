Katılım Sigortacılığı ve Uluslararası İşbirliği Konferansı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, katılım finans alanında uluslararası standart düzenleyici kuruluş olan İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) Genel Sekreteri Ghiath Shabsigh ile bir araya geldi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, SEDDK binasında gerçekleşen buluşmada katılım sigortacılığının geleceği, katılım esaslı yabancı yatırımcıların Türkiye'ye çekilmesi ve uluslararası işbirliği ele alındı.

Görüşmede, küresel katılım sigortacılığı alanındaki güncel gelişmeler ile Türkiye'deki katılım sigortacılığının mevcut durumu, yasal altyapısı, katılım finans ekosistemindeki rolü ve geleceğe yönelik stratejik hedefler değerlendirildi.

Bu çerçevede katılım sigortacılığında sigortalılık oranının artırılması, sigortacılık bilincinin yaygınlaştırılması, hassasiyetleri nedeniyle geleneksel sigortacılık ürünlerinden faydalanamayan vatandaşlara alternatif ürün ve hizmetlerin sunulması, katılım yönetişim mekanizmalarının güçlendirilmesi, bu alandaki esas ve standartlara uyumun artırılması konuları da görüşüldü.

Ele alınan konular arasında İstanbul Finans Merkezinin sunduğu imkanlar doğrultusunda katılım esaslı yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ve sektöre çekilmesine yönelik atılabilecek adımlar da yer aldı.

Ortak çalışma alanları ve standartlaşma görüşüldü

Toplantıda, SEDDK ile IFSB arasında katılım sigortacılığı alanındaki potansiyel işbirliği fırsatları, bilgi ve tecrübe paylaşımını artıracak mekanizmalar ve uluslararası standartlaşma konuları görüşülürken, bu kapsamda gelecek dönemde sektör paydaşlarının katılımıyla düzenlenebilecek sempozyum, çalıştay ve teknik toplantılar ile ortak araştırma ve eğitim faaliyetlerinin hayata geçirilmesine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Ghiath Shabsigh, IFSB'nin yayımladığı standartların küresel katılım finans sektörüne etkileri, uluslararası deneyimleri ve bu alandaki öncü rolüne ilişkin paylaşımda bulundu.