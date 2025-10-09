Katarakt Tedavisinde Erken Müdahale Hayat Kalitesini Artırıyor

Bayındır Söğütözü Hastanesi Göz Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamer Takmaz, kataraktın sadece ameliyatla tedavi edildiğini, erken evrede tedavi edilmesi de ameliyat sürecini kolaylaştırıp hastanın yaşam kalitesini yükselttiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, katarakt, gözdeki doğal merceğin bulanıklaşmasıyla ortaya çıkan ve ilerlediğinde ciddi görme kayıplarına neden olabilen bir hastalık.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Tamer Takmaz, kataraktın yavaş ilerlediği için görmedeki sorunların, bazı hastalar tarafından fark edilmeyebileceğini vurgulayarak, "Ancak zamanla lensin bulanıklığı artar ve net görememe, görmede azalma, renklerin parlaklığını kaybetmesi ve daha soluk ve mat görünmesi, çarpık görme, çift görme gibi görme sorunları ve ışığa, parlak nesnelere bakmada zorluk oluşur." ifadelerini kullandı.

Takmaz, gece araç kullanırken net görememe, karşıdan gelen araç ışığının saçılması, güneşli günlerde görmenin bozulması gibi şikayetlerin ortaya çıktığını belirtti.

Gözlüklerin yetersiz geldiğinin altını çizen Takmaz, "Görme bozulur ve gözlük numaraları sık olarak değişir ancak yeni gözlük almak da çözüm olmaz ve görme yeterli miktarda artırılamaz." değerlendirmesinde bulundu

Takmaz, kataraktın hemen her yaş grubunda oluşabildiğini ancak sıklıkla 50'li yaşlarda görülmeye başladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Yaş ilerledikçe kataraktın görülme sıklığı artar. Ailede katarakt öyküsünün olması, uzun süre UV ışını maruziyeti, güneşte kalma, göz yaralanmaları veya çeşitli göz ameliyatları, üveit gibi çeşitli göz hastalıkları, uzun süre kortikosteroid (kortizon) kullanımı, radyasyon tedavisi, diyabet hastalığı, sigara ve alkol kullanımı katarakt oluşum riskini artırabiliyor."

Kataraktın sadece ameliyatla tedavi edildiğini belirten Takmaz, "Kataraktın erken aşamada tedavi edilmesi, ameliyat sürecini kolaylaştırır ve yaşam kalitesini yükseltir. Bu nedenle gözünde bulanıklık veya görme bozukluğu şikayeti olan kişiler, zaman kaybetmeden göz hastalıkları uzmanına başvurmalıdır." ifadelerini kullandı.

"FAKO tekniği, cerrahi süreci daha güvenli ve hassas hale getiriyor"

Ameliyatın bulanıklaşan doğal göz merceğinin çıkarılıp yerine yapay bir merceğin yerleştirilmesini içerdiğine dikkati çeken Takmaz, şunları kaydetti:

"Katarakt cerrahisinin temel amacı, görme kaybını düzeltmek ve görme keskinliğini geri kazandırmaktır. FAKO adıyla bilinen fakoemulsifikasyon yöntemi, günümüzde en yaygın olarak kullanılan katarakt cerrahisi tekniğidir. FAKO tekniği, cerrahi süreci daha güvenli ve hassas hale getiriyor. Bu yöntemde, gözde küçük bir kesi açılarak ultrason dalgaları ile bulanık mercek parçalanır ve vakumla dışarı çıkarılır. Yaklaşık 2 mm'lik küçük kesiden yapılması, iyileşme sürecini hızlandırır, genellikle dikiş gerektirmez ve hastalar aynı gün taburcu olabilir."

Takmaz, düzenli olarak göz sağlığı kontrolü yaptırmanın, görme azlığının olup olmadığının değerlendirilmesi ve olası bir şikayetin katarakta bağlı olup olmadığının anlaşılması açısından önemli olduğunun altını çizdi.