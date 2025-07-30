Katar'dan İthalatta Gümrük Vergisi Sıfırlandı

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Katar'dan ithal edilecek hurma, keten, tütün ve sünger taşı gibi ürünlerde gümrük vergisi yüzde sıfır olarak uygulanacak. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve 1 Ağustos 2025'te yürürlüğe girecek.

Katar'dan ithal edilecek hurma, keten, tütün ve sünger taşının da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında gümrük vergisi yüzde sıfır olarak uygulanacak.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Katar'dan ithal edilecek hurma, keten, tütün ve sünger taşının da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında gümrük vergisi yüzde sıfır oldu.

Öte yandan, İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kararlar 1 Ağustos 2025'te yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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