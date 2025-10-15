Kastamonu Üniversitesi'nde İŞKUR ile Gençlik Programı Protokolü İmzalandı

Kastamonu Üniversitesi'nde imzalanan protokol kapsamında başlatılan 819 kontenjanlı İŞKUR Gençlik Programıyla üniversite öğrencileri istihdam edilecek.

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında İŞKUR Gençlik Programı kapsamında protokol imzalandı. Kastamonu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törende, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı tarafından protokol imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gören 819 öğrenci, İŞKUR'un belirlediği kriterlere göre istihdam edilecek.

Üniversite öğrencilerinin belirlenen faaliyet alanlarında İŞKUR Gençlik Programı yapılacak. Programda katılımcılar, ağır, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerin yanı sıra, temizlik işlerinde de görevlendirilemeyecek. Katılımcı olarak belirlenen her bir öğrencinin katılım günleri ve katılım gün sayıları belirlenirken, öğrencilerin ders programları ve talepleri göz önünde bulundurularak tüm program boyunca haftalık yararlanma süresi en fazla 22,5 saat ve 3 gün olarak uygulanacak. Program, 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 22 Mayıs 2026 tarihinde sonlanacak.

Başvurular, 15 Ekim-19 Ekim tarihleri arasında yapılacak olup, katılımcılar geçerli başvurular arasından 23 Ekim tarihinde noter tarafından yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek.

Katılımcılara İŞKUR tarafından, program kapsamında çalıştıkları her gün için günlük net bin 83 TL ödeme yapılacak. Ayrıca, İŞKUR tarafından, katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası katılım sağladıkları gün üzerinden karşılanacak. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında bir katılımcı toplamda en fazla 140 fiili gün programdan yararlanabilecek. - KASTAMONU