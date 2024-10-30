Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Palamut Bolluğu: 70 TL'den Satışa Sunuldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu, Kastamonu'nun Cide ilçesinde 1 kilogramın üzerindeki palamutların 70 TL'den satılmasıyla vatandaşların yüzünü güldürdü. Büyükşehirlerde 120 TL'den satılan palamutlar, bu fiyatla ilgi gördü.

1 kilonun üzerindeki palamutlar 70 TL'den satıldı: Vatandaş balığa doydu

Büyükşehirlerde 120 TL'den satılan palamudun fiyatını duyan limana koştu

KASTAMONU - Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu Kastamonu'da vatandaşların yüzünü güldürdü. Cide ilçesinde limanda tanesi 70 TL'den satılan palamutlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, ağlarını palamutla doldurdu. Bir kaç saat içerisinde kasalar dolusu palamut yakalayan balıkçılar, lima döndü. Balıkçıların yaşadığı palamut bolluğunu haber alan vatandaşlar ise limanın yolunu tuttu. Limanda ağlardan çıkartılan palamutlar 70 TL'den vatandaşlara satıldı. Vatandaşlar, 1 kilogram ağırlığın üzerinde palamudun tanesini 70 liraya almanın sevincini yaşadı.

Balıkçılar, büyükşehirlerde tanesi 120 TL'den satılan palamudu 70 liradan sattıklarını ve vatandaşlar bu sebeple yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Geçen yıl fiyatlar sebebiyle balık yiyemediklerini söyleyen vatandaşlar, bu yıl yaşanan palamut bolluğunun yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Ucuz olması sebebiyle sürekli balık aldıklarını ifade eden vatandaşlar, balıkçılara teşekkür etti.

Kastamonu'da Palamut Bolluğu: 70 TL'den Satışa Sunuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDEM DEMİRCİ - Ekonomi

Yerel Haberler Denizcilik Karadeniz Kastamonu Ekonomi Yaşam Cide

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin çağrısı tarihi bir fırsat olarak görülmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı" çıkışına destek

 Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Erdoğan'dan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk yorum

 CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

Narin Güran'ın babasından kafa karıştıran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Aile Hekimliği yeni yönetmeliği ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Regaip Kandili ne zaman? Diyanet takvimi! MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü? ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde? Masterchef 30 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE | 30 Ekim maçlarını şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ZTK maçları izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.