Kastamonu'da Nisan ayında 459 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2026 yılı Nisan ayında konut satışları istatistikleri paylaşıldı. Verilere göre, Kastamonu'da Nisan ayında 242'si Merkez ilçede olmak üzere toplam 459 konut satıldı. Kastamonu Merkez ilçesinde satılan konut sayısının Kastamonu genelindeki payı yüzde 52,7 oldu. Nisan ayında Kastamonu genelinde toplam 62 adet de iş yerinin satışı yapıldı. Kastamonu'da ipotekli konut satışları 81 adet olarak gerçekleşti. Nisan ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 26 adet artarak 81 adet oldu. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 17,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 21 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, diğer 60 tanesinin ise ikinci el satış olduğu görüldü.

Nisan ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 2 adet azalarak 149 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 32,5 oldu. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 9 adet azalarak 310 adet oldu. Kastamonu'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 67,5 oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı