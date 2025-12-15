Haberler

Kaspi, Hepsiburada'da 4,17 milyar liralık sermaye artırımı gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrasya merkezli teknoloji şirketi Kaspi, Hepsiburada'nın olağanüstü genel kurulunda 4,17 milyar lira tutarında ödenmiş sermaye artırımını tamamladı. Bu yatırım, Türkiye pazarında KOBİ'lere ve perakendecilere dijital araçlar sunarak ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Avrasya merkezli teknoloji şirketi Kaspi, Hepsiburada'da 4,17 milyar lira tutarındaki sermaye artırımını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık yatırımla Hepsiburada'nın çoğunluk hissesini satın alarak Türkiye pazarına giren Kaspi, şirkete yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Hepsiburada'nın Olağanüstü Genel Kurul toplantısında verilen yetki doğrultusunda 4,17 milyar lira tutarındaki ödenmiş sermaye artırımı gerçekleşti.

Sermaye artışıyla sağlanan ek kaynak, şirketin büyüme planlarını desteklemek, platformda satış yapan KOBİ ve perakendecilerin kullanımına sunulan dijital araç ve servisleri geliştirmek için kullanılacak.

"Misyonumuzu paylaşan bir şirket gördük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspi.kz Kurucusu, Üst Yöneticisi (CEO) ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, Hepsiburada'ya yatırım yaparken "basit ve yenilikçi dijital ürünlerle insanların günlük hayatını iyileştirme" misyonlarını paylaşan bir şirket gördüklerini belirtti.

Lomtadze, gerçekleştirdikleri yaklaşık 100 milyon dolar büyüklüğündeki son sermaye artırımının Türkiye'ye ve Hepsiburada'ya duydukları uzun vadeli güvenin göstergesi olduğunu vurguladı.

E-ticaret ve dijital hizmetlerin, yerel işletmeler başarı elde ettiği zaman amacına ulaşacağına dikkati çeken Lomtadze, şunları kaydetti:

"Amacımız, Türkiye'deki KOBİ'lerin yenilik yapabilmesi, büyüyebilmesi ve yabancı rakiplerle rekabet edebilmesi için gerekli tüm olanaklara sahip olmasını sağlamak. Platformumuzdaki satıcıların en iyi dijital araçlara erişebilmesini ve böylece operasyonlarını güvenle ölçeklendirebilmesini hedefliyoruz. Ortak odağımız ise çok net. Yerel işletmelerin daha iyi teknolojinin yanı sıra fintek, e-ticaret ve nakitsiz ödeme çözümlerine daha kolay erişmesi ve böylece büyümelerini sağlaması."

Türkiye'nin dijital geleceği için iddialı bir vizyon ortaya koyduğunu belirten Lomtadze, Hepsiburada'nın bu vizyona güçlü katkı sunduğuna inandıklarını ifade etti.

Lomtadze, Kaspi'nin kullanıcı odaklı dijital hizmetler geliştirme konusundaki bilgi birikimi ve Hepsiburada'nın ticari temelinin yardımıyla, Türkiye'nin dijital ekonomisinde yaşanan gelişimi desteklemekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor

Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title