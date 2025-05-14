Kaspersky Next EDR Foundations, Yetkisiz Müdahale Korumasında İki Kez Sertifika Aldı

Kaspersky çözümü Next EDR Foundations, AV-Comparatives'in odaklı sızma testinde yüzde 100 yetkisiz müdahale koruması (anti-tampering protection) sağlayarak, art arda ikinci kez sertifika almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurumsal altyapıyı ele geçirme sürecinde, genellikle ilk adım olarak güvenlik araçlarını devre dışı bırakmaya teşebbüs ediliyor.

Yetkisiz müdahaleye karşı koruma (tamper protection), sistemin daha fazla zarar görmesini önlemede kritik bir mekanizma olarak öne çıkıyor. Ürünü son kullanıcı ve üçüncü taraflar tarafından yapılabilecek değişikliklerden koruyan bu özellik, hizmetleri, süreçleri, dosyaları, kayıt defteri girdilerini ve daha fazlasını her türlü izinsiz kontrol girişimine karşı güvence altına alıyor.

Kaspersky Endpoint Security tarafından temsil edilen Kaspersky Next EDR Foundations, AV-Comparatives'in odaklı sızma testinde gerçekleştirilen müdahale girişimlerinin tamamını başarıyla engelleyerek sertifikasyon için gereken katı kriterleri karşıladı.

Anti-Tamper Testi, saldırganların uç nokta koruma çözümlerini devre dışı bırakmasına veya değiştirmesine olanak tanıyabilecek zayıf noktaları belirlemek amacıyla Windows 11 üzerinde gerçekleştirilirken, teste katılan güvenlik çözümlerinin üreticilerine, kullanılan saldırı teknikleri önceden bildirilmedi. Yalnızca tüm müdahale girişimlerini yüzde 100 başarıyla engelleyebilen ürünler, sertifikaya layık görüldü ve bu ürünlere ait test raporları, kamuoyuyla paylaşıldı.

Kaspersky ürünü, saldırganların güvenlik yazılımını devre dışı bırakma, kaldırma ya da yeniden yapılandırma yoluyla güncellemeleri engelleme veya zararlı araçları etkinleştirme girişimlerinin tamamını etkili bir şekilde engelleyerek, üst üste ikinci kez sertifikasyon almaya hak kazandı.

"Teknolojimiz, en son tehditlere karşı dayanıklılığını korudu"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Kaspersky Tehdit Araştırmaları Başkanı Alexander Liskin, teknolojilerinin en son tehditlere karşı dayanıklılığını koruduğunu belirtti.

Kullanıcıya sorunsuz bir deneyim sunmak için sürekli olarak bağımsız testlere katıldıklarına değinen Liskin, "Anti-Tamper testi, büyük önem taşıyor. Saldırı yöntemleri önceden bildirilmediği için, ürün ciddi bir stres testine tabi tutuyor. Kaspersky Next EDR Foundations kapsamında yer alan Kaspersky Endpoint Security'nin bir kez daha en yüksek puanları almış olmasından gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AV-Comparatives Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Andreas Clementi de odak testlerinin, ürünlerde iyileştirme gerektiren alanları ortaya çıkarmayı amaçladığını aktardı.

Clementi, "Kaspersky, kurcalamaya yönelik genel geçer yaklaşımlara karşı gösterdiği üstün dirençle bir kez daha öne çıktı ve en güvenli uç nokta çözümleri arasındaki yerini, yeniden teyit etti." değerlendirmesinde bulundu.