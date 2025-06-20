Kaspersky'den Dijital Detoks ve Siber Güvenlik Önerileri

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Kaspersky, dijital detoks sürecinde siber tehditlere karşı alınması gereken önlemleri ve ekran bağımlılığını azaltmanın yollarını paylaştı. Uzmanlar, kullanıcıların Siber güvenliği sağlamak için önemli dosyaların yedeklenmesi ve güvenli bağlantılar kullanmasının önemini vurguladı.

Kaspersky, dijital detoks sürecinde siber tehditlere karşı korunmaya yönelik alınabilecek önlemleri ve ekran bağımlılığını azaltmanın yollarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital detoks, uyku kalitesini, yaşam memnuniyetini ve genel refahı artırmaya yardımcı olurken ayrıca anksiyete, stres, depresyon ve telefon bağımlılığını da azaltıyor. Bu süreçte, düzenli dijital molalar beynin uzun süre odaklanma ve bilgiyi derinlemesine işleme yeteneğini geri kazandırabiliyor.

Yaz mevsimi, açık hava etkinlikleri, seyahatler ve artan sosyal etkileşimle ekranlardan uzaklaşmak için elverişli bir dönem olarak öne çıkıyor. Bu dönem, birçok insan için hem zihinsel olarak dinlenme hem de dijital yorgunluğu azaltma fırsatı sunuyor.

Kaspersky uzmanları, dijital detoksun siber açıdan güvenli hale gelmesi için önerilerini sıraladı. Buna göre, yerel ve çevrim içi ortamlarda depolanan önemli dosyaların yedeklenmesi, iki faktörlü kimlik doğrulamanın etkinleştirilmesi, güçlü parolaların kullanılması ve kritik hesapların gözden geçirilmesi öneriliyor.

Ayrıca, dijital detoks süresince askıya alınacak veya iptal edilecek aboneliklerin listelenmesi ve güvenli bir hesaba bağlı olması, cihazların güvenlik güncellemelerinin yapılması ve güvenilir bir güvenlik yazılımı kullanılması tavsiye ediliyor. SIM swap saldırılarına karşı koruma sağlanması da önemli adımlar arasında yer alıyor.

Halka açık Wi-Fi kullanmak siber tehditleri artırıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky META Bölgesi Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, yazın gelmesiyle birlikte birçok kişinin tatile çıkacağını ve seyahat sürecinin siber tehditleri önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Jedidi, özellikle halka açık Wi-Fi kullanmanın, hareket halindeyken bağlantıda kalmak için uygun ve popüler bir yöntem olduğunu fakat bu durumun önemli güvenlik risklerini ortaya çıkardığını aktardı.

Halka açık Wi-Fi kullanımı sırasında trafiğin güvenli bir bağlantıyla şifrelenmesinin önemine dikkati çeken Jedidi, "Yüksek dolaşım maliyetlerinden ve halka açık Wi-Fi ağlarının güvenlik açıklarından kaçınmak isteyen gezginler, alternatif olarak eSIM teknolojisine geçmeyi değerlendirebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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