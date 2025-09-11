Kaspersky Anketi: Türkiye'deki Çalışanların Siber Güvenlik Davranışları

Kaspersky'nin "İşyerinde siber güvenlik: Çalışanların bilgisi ve davranışları" anketinin sonuçları yayımlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışma ile Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde ankete katılan profesyonellerin iş için birden fazla cihaz kullandığı ortaya konuldu.

Buna göre, ankete Türkiye'den katılanların yüzde 53,3'ü bilgisayarın yanı sıra cep telefonu kullanırken, yüzde 27'si tablet de kullanıyor.

Ankete katılanların yüzde 70,8'i iş bilgilerine erişmek için kullandıkları tüm cihazlarda siber güvenlik koruma çözümlerinin yüklü olduğunu belirtirken, yüzde 7,3'ü ise cihazlarının korunup korunmadığını bilmiyor.

Ankete katılanların yüzde 31,5'i son 12 ay içinde, iş cihazlarını kişisel amaçlarla kullandığını aktarırken, yüzde 23,3'ü iş cihazlarıyla halka açık Wi-Fi ağlarına bağladığını, yüzde 3,5'i cihazlarını kaybettiğini ve yüzde 3,3'ü de cihazlarının çalındığını belirtti.

İş amaçlı cihazlarının kişisel kullanımı, yetkisiz uygulamaların yüklenmesine veya kötü amaçlı internet sitelerine maruz kalmaya yol açarak, kötü amaçlı yazılım bulaşma veya veri sızıntısı riskini artırabiliyor.

Genellikle şifrelenmemiş ve güvenlik önlemleri yetersiz olan halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanmak, siber suçluların hassas iş verilerini ele geçirmesine veya zararlı yazılımlar yüklemesine olanak tanıyor.

Bu nedenle VPN ile güvenlik sağlamak şart olurken, ayrıca bir cihazın kaybolması ya da çalınması halinde uygun güvenlik kontrollerinin olmaması kritik iş bilgilerinin ele geçirilmesi riskini de artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky MEA bölgesi Teknik Uzmanı Brandon Muller, bulut hizmetlerine, uzaktan çalışmaya ve mobil erişime olan bağımlılığın artmasıyla işletmelerin kapsamlı güvenlik önlemleri uygulamak zorunda olduğunu kaydetti.

"İyi BT alışkanlıkları, güvenlik politikaları ve sağlam güvenlik çözümlerinin" kullanımının, iş sistemlerini korumak için vazgeçilmez uygulamalar olduğunu vurgulayan Muller, "Güvenlik çözümleri, iş bilgilerine erişen her cihaz için uç nokta koruması içermelidir. Çok faktörlü kimlik doğrulama, düzenli yazılım güncellemeleri ve yedeklemeler artık olmazsa olmazlardır." ifadelerini kullandı.