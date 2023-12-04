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Kasımda Tereyağı Fiyatları Yüzde 13,63 Arttı

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Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 13,63 ile tereyağında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,96 ile taze meyvelerde görüldü.

Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 13,63 ile tereyağında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,96 ile taze meyvelerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay tereyağındaki fiyat artışını yüzde 11,94 ile konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler, yüzde 10,30 ile taze süt izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,02 ile sigaralar, yüzde 9,94 ile peynir, yüzde 9,77 ile kuru sebze ücreti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,96 ile taze meyvelerde oldu. Bunu, yüzde 3,19 ile diğer büyük ev aletleri, yüzde 2,26 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 2,25 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,72 ile çocuk giyimi takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Tereyağı13,63
Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler11,94
Taze süt10,30
Sigaralar10,02
Peynir9,94
Kuru sebze9,77
Ev ile ilgili temizlik malzemeleri7,92
Kümes hayvanları eti5,68
Pirinç4,97
Mücevheratlar, saat ve kol saatleri4,47

Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Makarna çeşitleri-0,18
Çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi-0,34
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları-1,06
Patates ve bazı yumru bitkiler-1,12
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler-1,26
Çocuk giyim-1,72
Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı-2,25
Elektrikli küçük ev aletleri-2,26
Diğer büyük ev aletleri-3,19
Taze meyveler-4,96

Kaynak: AA / Ekonomi

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