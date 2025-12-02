Haberler

Kasım İndirimlerinde Tüketici Şikayetlerinde Rekor Artış!

Şikayetvar, kasım indirimlerinde e-ticaret ve kargo sektörlerinde toplamda 40 bini aşkın şikayet alındığını açıkladı. Pazaryerleri ve teslimat süreçlerinin başlıca sorun alanları arasında yer aldığı ifade edildi.

ÇÖZÜM platformu Şikayetvar, kasım indirimlerinde tüketici şikayetlerinde rekor artış yaşandığını açıkladı. Şikayetvar'ın verilerine göre e-ticaret ve kargo sektörleri toplamda 40 bini aşkın şikayetin odağı olurken, pazaryerleri ve teslimat süreçleri en çok sorun yaşanan alanlar olarak öne çıktı.

Çözüm platformu Şikayetvar'ın açıkladığı verilere göre, indirim döneminde tüketiciler e-ticaret ve kargo süreçlerine ilişkin toplam 40 bini aşkın şikayet bildirdi. E-ticaret tarafında kaydedilen 28 bin 864 şikayet içinde en yüksek artış pazaryeri platformlarında yaşandı. Bir önceki aya göre yüzde 18 artışla 9 bin 602 şikayete ulaşan pazaryerlerini, yüzde 20 artış gösteren marka web siteleri ve e-satış kanalları takip etti.

Platform tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Şikayetvar verilerine göre, şikayet artışının yalnızca büyük platformlarla sınırlı kalmadığı görülüyor. Bilgisayar oyunu ve sanal ürün platformları, ayakkabı-terlik siteleri, tesettür giyim markaları ile çanta ve aksesuar satış siteleri de e-ticarette sorunların yoğunlaştığı kategoriler olarak öne çıktı.

"Tüketicilerin e-ticarette en sık şikayet ettiği konuların başında ürün iade ve değişim süreçlerinde yaşanan aksaklıklar geliyor. Bunları ödeme ve fiyatlandırmaya ilişkin anlaşmazlıklar, yanıltıcı ya da düşük kaliteli ürün gönderimleri ve teslimat gecikmeleri izliyor. Müşteri hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlar, memnuniyetsizliği artıran temel unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

"Kargo tarafında da tablo benzer. Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 6 artış gösteren kargo şikayetleri 12 bin 108'e ulaştı. Tüketiciler en çok geciken teslimatlar, kaybolan gönderiler, eksik veya yanlış ürün teslimleri ve "adres bulunamadı" gerekçesiyle yapılamayan teslimatları bildirdi. Kargo hasarları ve tazmin süreçlerindeki yetersizlikler de yoğun şikayet alan başlıklar arasında yer aldı.

"Pazaryeri platformlarına yönelik şikayetlerde özellikle yanlış veya kusurlu ürün gönderimleri ve iade süreçlerinde yaşanan gecikmeler dikkat çekti. Yetersiz müşteri desteği, geciken para iadeleri ve faturasız satışlarla ilgili bildirimlerin artması, bu platformlarda operasyonel yükün kampanya dönemlerinde belirgin biçimde arttığını gösteriyor.

"Kasım indirimlerinin ardından ortaya çıkan tablo, kampanya dönemlerinin yüksek satış potansiyelinin yanında ciddi operasyonel riskler de barındırdığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre hızlı teslimat, şeffaf iade süreçleri ve daha etkin müşteri hizmetleri, yoğun kampanya dönemlerinde tüketici memnuniyetini korumak için kritik önem taşıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
