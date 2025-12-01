Haberler

Kasım Ayında Sarp Sınır Kapısı'nda Yoğun Tır Trafiği

Güncelleme:
Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kasım ayında Sarp, Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarında toplam 48 bini aşkın tır giriş-çıkışı gerçekleşti. Sarp Sınır Kapısı, 32 bin 662 tır geçişi ile bölgedeki en yoğun kapı oldu.

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Kasım ayı verileri, bölgedeki sınır kapılarında yoğun tır hareketliliği yaşandığını ortaya koydu. Sarp, Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarında bir ay boyunca toplamda 43 bini aşkın tır giriş-çıkışı gerçekleşirken, en yoğun trafik Sarp Sınır Kapısı'nda kaydedildi.

Kasım ayı boyunca Sarp Sınır Kapısı'ndan 13 bin 221 giriş, 19 bin 441 çıkış olmak üzere toplam 32 bin 662 tır geçiş yaptı. Bu rakam Sarp'ı bölgedeki en yoğun kapı haline getirirken, ihracat trafiğindeki artış çıkış sayılarında açık şekilde hissedildi.

Günlük ortalamaya bakıldığında Sarp'ta her gün 441 tır giriş, 648 tır çıkış işlemi gerçekleşti. Ay boyunca bu yoğunluğun sürekli seyretmesi, yıl sonu sevkiyatlarının hızlandığını da gösterdi.

Aktaş Kapısı'nda 11 bin, Türkgözü'nde 4 bin araç geçişi yapıldı

Kasım ayında Aktaş Gümrüğü'nde toplam 11 bin 248 tır geçişi gerçekleşti. Bu sayı 7 bin 166 giriş ve 4 bin 82 çıkış olarak kaydedildi. Türkgözü Gümrüğü ise 3 bin 596 giriş, bin 212 çıkış ile toplam 4 bin 808 tır trafiğine ulaştı. Her iki kapının toplamı değerlendirildiğinde, Sarp'ın tek başına diğer iki kapının toplamından çok daha fazla işlem hacmine sahip olduğu görülüyor.

Böylece Kasım ayında bölge genelinde 48 bin 718 tır giriş-çıkışı yapıldı. Bu hacim, hem ticaret hacmindeki artışı hem de Karadeniz'in doğu koridorunun lojistik önemini bir kez daha ortaya koydu. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı

ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

9 yıllık evlilik sona mı erdi? Cenk Tosun'dan boşanma iddialarına tokat gibi yanıt

