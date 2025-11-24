Haberler

Kasım Ayında Güven Endeksleri Artış Gösterdi

Güncelleme:
TÜİK verilerine göre, hizmet sektöründe güven endeksi %1,0, perakende ticaret sektöründe %0,9 ve inşaat sektöründe %1,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,0 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 114,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 84,9 değerini aldı. - İSTANBUL

