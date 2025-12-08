Haberler

TÜİK: Aylık en yüksek reel getiri mevduat faizinde oldu

TÜİK, kasım ayında yatırımcıya en yüksek reel getiriyi sağlayan finansal yatırım aracının mevduat faizi olduğunu açıkladı. Külçe altın ise yıllık bazda en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının mevduat faizi (brüt) olduğunu açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,21, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,18 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,89, BİST 100 endeksi yüzde 0,50 ve dolar yüzde 0,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,41 ve avro yüzde 0,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 1,86, BİST 100 endeksi yüzde 0,47 ve dolar yüzde 0,23 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,44 ve avro yüzde 0,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,53 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,33 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,74 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,32 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,77, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 43,44 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 10,91, DİBS yüzde 5,79, avro yüzde 4,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 3,53 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 7,66, DİBS yüzde 2,69 ve avro yüzde 1,82 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 6,36 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,71 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

