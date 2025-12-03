Haberler

Memur, Memur Emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinde Yeni Yıl Zammı İçin 5 Aylık Enflasyon Oranı Belli Oldu

Güncelleme:
TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 17,57, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 11,21 olarak belirlendi. Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte yeni zam oranları netleşecek.

(ANKARA) - TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlekte memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 17,57; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,21 oldu. TÜİK'in 5 Ocak'ta açıklayacağı aralık ayı enflasyonuyla birlikte memurlar, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam oranı netleşecek.

Memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur imeklilerini yeni yılda alacağı maaş artışlarına ilişkin tablo, kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşmeye başladı.  TÜİK yayımladığı kasım ayı verisiyle, hem kamu çalışanlarının enflasyon farkı hem de SSK-Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zam oranı belli oldu.

Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 31,07 oranında arttı. Temmuz'dan bu yana geçen beş aylık dönemde kümülatif enflasyon ise yüzde 11,21 olarak hesaplandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zammın önemli bir kısmı da şimdiden belli oldu.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme ile belirlenen artışların yanı sıra enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanıyor. Beş aylık gerçekleşmeler doğrultusunda memurlar için enflasyon kaynaklı artış oranı yüzde 17,57 seviyesine yükseldi.

8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında kamu çalışanları, 2026 yılında iki ayrı dönemde yüzde 11 ve yüzde 7 oranında zam alacak. 2027 yılı için öngörülen artış oranları ise yüzde 5 ve yüzde 4 olarak belirlendi. Ayrıca 2026'nın ilk yarısında memur taban aylıklarına 1.000 TL tutarında ilave artış yapılacak.

TÜİK'ni 5 Ocak'ta açıklayacağı aralık ayı enflasyonuyla birlikte memurlar, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam oranı netleşecek.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
