İş gücü istatistikleri

Türkiye'de kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı 75 bin artarak 32 milyon 737 bine ulaştı. İstihdam oranı erkeklerde %66,8, kadınlarda ise %31,9 oldu. İş gücüne katılma oranı %53,8 olarak kaydedildi.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, kasımda aylık bazda 75 bin kişi artışla 32 milyon 737 bine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, kasımda bir önceki aya kıyasla 75 bin kişi artışla 32 milyon 737 bin oldu. İstihdam oranı 0,1 puan artarak yüzde 49,2'ye çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,8 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, kasımda bir önceki aya göre 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puan artışla yüzde 53,8 olarak kaydedildi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8 iken kadınlarda yüzde 36,2 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, kasımda bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,3 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, kasımda aylık bazda 0,6 puan azalarak yüzde 29,1'e düştü. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

Kasım ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.58632.92633.660
İş gücü (bin kişi)35.83423.65212.182
İstihdam (bin kişi)32.73721.98910.747
İşsiz (bin kişi)3.0981.6621.435
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.7529.27421.477
İş gücüne katılma oranı (yüzde)53,871,836,2
İstihdam oranı (yüzde)49,266,831,9
İşsizlik oranı (yüzde)8,6711,8
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)15,410,624,4
Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
