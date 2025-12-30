İş gücü istatistikleri

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, kasımda aylık bazda 75 bin kişi artışla 32 milyon 737 bine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, kasımda bir önceki aya kıyasla 75 bin kişi artışla 32 milyon 737 bin oldu. İstihdam oranı 0,1 puan artarak yüzde 49,2'ye çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,8 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, kasımda bir önceki aya göre 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puan artışla yüzde 53,8 olarak kaydedildi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8 iken kadınlarda yüzde 36,2 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, kasımda bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,3 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, kasımda aylık bazda 0,6 puan azalarak yüzde 29,1'e düştü. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

Kasım ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 66.586 32.926 33.660 İş gücü (bin kişi) 35.834 23.652 12.182 İstihdam (bin kişi) 32.737 21.989 10.747 İşsiz (bin kişi) 3.098 1.662 1.435 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.752 9.274 21.477 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 53,8 71,8 36,2 İstihdam oranı (yüzde) 49,2 66,8 31,9 İşsizlik oranı (yüzde) 8,6 7 11,8 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 15,4 10,6 24,4

