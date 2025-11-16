Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Paşalimanı Adası'nda balıkçılık yapan vatandaşlar, kasalar dolusu balığı "Biz balık tutunca 15 kiloluk kasayı 300-500 liraya alıyorlar, ama kilosunu 200 liraya millete satıyorlar" diyerek köylüye bedava dağıttı.
- Paşalimanı Adası'nda balıkçılar, alım fiyatlarının düşüklüğüne tepki olarak kasalar dolusu balığı halka ücretsiz dağıttı.
- Balıkçılar, 15 kiloluk kasa balığın 300-500 liraya alındığını, ancak kilosunun 200 liraya satıldığını belirtti.
- Balıkçıların tepkisi, aracılar ve toptancıların uyguladığı fiyat politikalarına yönelikti.
Balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, Paşalimanı Adası'nda dikkat çeken bir hamle yaptı. Balıkçılar, Teknelerinden çıkan kasalar dolusu balığı, alım fiyatlarının düşüklüğüne tepki göstererek halka ücretsiz dağıttılar.
NEDENİ BİR HAYLİ İLGİNÇ
Balıkçıların isyanı, aracıların ve toptancıların uyguladığı fiyat politikalarına yönelik oldu. Balıkçılar, tuttukları balıkların toptan satış fiyatıyla pazardaki nihai tüketici fiyatı arasındaki devasa farka şu sözlerle tepki gösterdi:
"Balıklar şu an satılmıyor, talep yok. Biz de halka bedava veriyoruz. Biz balık tutunca 15 kiloluk kasayı 300-500 liraya alıyorlar, ama kilosunu 200 liraya millete satıyorlar."
BEDAVA DAĞITILDI
Kasalar dolusu taze balık, kısa süre içinde halka ücretsiz olarak ulaştırıldı.