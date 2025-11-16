Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, Paşalimanı Adası'nda dikkat çeken bir hamle yaptı. Balıkçılar, Teknelerinden çıkan kasalar dolusu balığı, alım fiyatlarının düşüklüğüne tepki göstererek halka ücretsiz dağıttılar.

NEDENİ BİR HAYLİ İLGİNÇ

Balıkçıların isyanı, aracıların ve toptancıların uyguladığı fiyat politikalarına yönelik oldu. Balıkçılar, tuttukları balıkların toptan satış fiyatıyla pazardaki nihai tüketici fiyatı arasındaki devasa farka şu sözlerle tepki gösterdi:

"Balıklar şu an satılmıyor, talep yok. Biz de halka bedava veriyoruz. Biz balık tutunca 15 kiloluk kasayı 300-500 liraya alıyorlar, ama kilosunu 200 liraya millete satıyorlar."

BEDAVA DAĞITILDI

Kasalar dolusu taze balık, kısa süre içinde halka ücretsiz olarak ulaştırıldı.