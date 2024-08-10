Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı

Ticaret Bakanlığı, domateslerin çöpe döküldüğüne ilişkin sosyal medyada yer alan görüntü ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan 'sebze ve meyvelerin, fiyatlarının yükseltilmesi amacıyla çöpe döküldüğü' yönündeki haber ve paylaşımların titizlikle incelendiği belirtilerek, "Sosyal medyada 8 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılan, kasalarca domatesin çöpe döküldüğüne ilişkin görüntüler bakanlığımızca incelenerek, olayın Burdur'un Söğüt Beldesi'nde bulunan Söğüt Toptancı Hali'nde gerçekleştiği tespit edilmiş ve Ticaret İl Müdürlüğümüzce yerinde inceleme yapılmak suretiyle durum tutanak altına alınmıştır" denildi.