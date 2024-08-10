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Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı

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Burdur'da bir sebze halinde kasa kasa domatesleri çöpe döken işletmeye 123 bin 213 TL para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, domateslerin çöpe döküldüğüne ilişkin sosyal medyada yer alan görüntü ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan 'sebze ve meyvelerin, fiyatlarının yükseltilmesi amacıyla çöpe döküldüğü' yönündeki haber ve paylaşımların titizlikle incelendiği belirtilerek, "Sosyal medyada 8 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılan, kasalarca domatesin çöpe döküldüğüne ilişkin görüntüler bakanlığımızca incelenerek, olayın Burdur'un Söğüt Beldesi'nde bulunan Söğüt Toptancı Hali'nde gerçekleştiği tespit edilmiş ve Ticaret İl Müdürlüğümüzce yerinde inceleme yapılmak suretiyle durum tutanak altına alınmıştır" denildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Burdur Burdur Söğüt Tarım Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

mehmet dogru:

bu ceza az 500.000 olmali

61
2
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Turgut Aydoğdu:

Bırak domates yetiştirmeyi alıp satmayı tarlanın yanına yaklaştırmamak gerek bunları

53
0
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Gökhan Ccc:

piyasayi yükseltmek dertleri . ara komisyoncuların kalkması ve hal yasasının çıkması lazım

24
0
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Necdet Ökten:

1mılyon yapki baskaları da kalkısamasın

20
0
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Veysi Ataş:

Adamlar yiyecekleri cezaya göre öyle bir para almışlardır ki yani devletimiz de bu milletin aklıyla dalga geçiyor resmen

7
1
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Eruhlu:

Xeyşş. De buxê

1
3
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