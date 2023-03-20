Karslıoğlu: 'Kentsel dönüşümün yapılmaması konut üretimini olumsuz etkiliyor'

DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, kentsel dönüşümün yapılmamasının konut üretimini olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Bu durum konuta erişimi engelliyor ayrıca vatandaşlarımızın konut edinmesine maddi olarak engel oluyor" dedi.

DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, kentsel dönüşümün yapılmamasının konut üretimini olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Bu durum konuta erişimi engelliyor ayrıca vatandaşlarımızın konut edinmesine maddi olarak engel oluyor" dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Karslıoğlu, MHP İl Başkanı Kanlı'yla inşaat sektörünün sorunlarını konuştu.

DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Hilmi Tümer, Sayım Azmaz, Osman Çevik, Tamer Gülcan, Adnan Kemali Ünal, Enes Yılmaz, Ahmet Yerdelen, Barış Yıldırım, Selim Aslan ve DAİMFED üst kurul delegeleri Mehmet Ali İnan, Hüseyin Arslan MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'yı ziyaret etti. Görüşmede inşaat sektörünün sorunları ele alındı. Başkan Karslıoğlu, 2020'den itibaren pandemi süreciyle başlayan girdi maliyetlerindeki artışın doğal olmadığını, bazı firmalarca bu süreçte fırsatçılık yapıldığını, bu durumun da vatandaşa ucuz konut üretme imkanına sekte vurduğunu söyledi. Bina tamamlama sigortasında yüzde 5'lik oranın yüksek olduğunu, bunun aşağı çekilmesi ve devlet desteği de verilmesi gerektiğini ifade etti.

MHP'ye kartelleşme sorunu anlatıldı

Karslıoğlu, belediyeler eliyle Adana'da imarlı arsa üretilmemesi, kentsel dönüşümün yapılmamasının da konut üretimini olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Bu durum konuta erişimi engelliyor. Sektörün önünü tıkıyor, Ayrıca vatandaşlarımızın konut edinmesine maddi olarak engel olmaktadır. Bu sorunların en başında çözülmesi gerekeni ise demir birim fiyatlarının makul bir seviyeye indirilip denetilmesi ve çimento fiyatlarında kartelleşmeye gidiliyor, bir an önce bunun önüne geçilerek yaptırım uygulanması gerekmektedir" dedi.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, iletilen sorunların çözümünü önemsediklerini kaydederek, "Bu sorunlar sadece siz müteahhitleri değil, tüm vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Vatandaşımızın sorunu bizim de sorunumuzdur. İster bakkal ister sanayici, isterse müteahhit veya sade bir vatandaşımız olsun, muhatap kaldıkları sorunu kendi sorunumuz kabul ederiz. Bunların çözümü noktasında sektörün temsilcisi olan DAİMFED'in yanında olacağız" diye konuştu. - ADANA