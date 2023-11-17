Karsan, İtalya'da TPER'e elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdi

Karsan, İtalya'nın en büyük yolcu taşıma şirketi TPER'e elektrikli araç teslimatı yaptı. Karsan, Avrupa'da elektrikli toplu taşımaya öncülük etmeye devam ediyor.

Karsan, yenilikçi ürünleriyle Avrupa'nın tercihi olmaya devam ederken, geçen yıl İtalya'da Emilia-Romagna bölgesinin en büyük yolcu taşıma şirketi TPER'den aldığı 24'ü kesin 7'si opsiyonel e-ATA siparişlerinin ilk araçlarını teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, Avrupa'nın elektrikli toplu taşımaya geçişinde öncü rolünü sürdürüyor.

Bir yandan yeni hedef pazarlar belirleyen diğer taraftan da güçlü olduğu bölgelerdeki adetlerini artıran Karsan, kazandığı ihalelerin teslimatlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Karsan, İtalya'da TPER'den kazandığı ihalenin ilk teslimatlarını gerçekleştirdi.

Emilia-Romagna bölgesinin en büyük yolcu taşıma şirketi olan TPER, Bologna şehrinin toplu ulaşımını gerçekleştiren bir kamu şirketi olarak, Bologna'nın toplu taşıma dönüşümünde etkin rol üstleniyor.

18 metrelik e-ATA araçlarının TPER'e ilk teslimatları Bologna'da Maggiore Meydanı'nda bir törenle gerçekleştirildi. Emilia-Romagna Bölgesi Ulaştırma ve Altyapıdan Sorumlu Meclis Üyesi Andrea Corsini, TPER Üst Yöneticisi Andrea Bottazzi, TPER Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Giuseppina Gualtieri ve TPER Kurumsal Direktörü Paolo Paolillo'nun katıldığı törende Karsan ekibinden Karsan CEO'su Okan Baş, Karsan İtalya Ülke Müdürü Halit Özgür Altınsoy ve Karsan Europe Yöneticisi Seda Neşe hazır bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan CEO'su Okan Baş, geçen yıl imza attıkları sözleşmenin 18,2 milyon avro değerinde olduğunu belirterek, "TPER'den kazandığımız ihaleyle, Bologna'da hizmet vermeye başlayacak olan Karsan e-ATA araçlarımız hem şehrin ilk elektrikli 18 metre araçları, hem de İtalya'nın ilk pantograf elektrikli 18 metre araçları oldu." ifadelerini kullandı.

"Yurt dışında yollardaki Karsan markalı elektrikli araç sayısı 1000'e çıkacak"

Okan Baş, Karsan'ın elektrikli araçlarda global olarak büyüme yönünde adımlar attığını vurgulayarak, "Birbirinden iddialı modellerimiz e-JEST ve e-ATAK satışlarımızdan sonra, şimdi de e-ATA ile İtalya pazarına girmekten mutluluk duyuyoruz. Otomotivin kalbi bu ülkedeki büyümemize güçlenerek hızla devam edeceğiz. Bugüne kadar İtalya'da var olan 50 adetlik elektrikli araç filomuzu 2023 sonunda ikiye katlayarak 100 adede çıkaracağız. İtalya'da ve hedef ülkelerimizde büyümemizi sürdürerek Avrupa ve Kuzey Amerika'da bu yıl sonunda 1000 adet Karsan elektrikli aracımızı hizmete sunacağız." açıklamasında bulundu.