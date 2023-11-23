Kars Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü, Kars Belediyesi ve Defterdarlık personelleri tarafından yapılan denetimlerde, zincir marketlerde stokçuluk, ani fiyat değişimi ve aşırı fiyat artışları incelendi.

Kars'ta zincir marketlerde fiyat denetimi yapıldı.

Kars Valiliği tüketicilerin mağdur olmamaları için Ticaret İl Müdürlüğü, Kars Belediyesi ve Defterdarlık personellerinden oluşan denetim ekipleri, denetimlerini aralıksız ve titizlikle sürdürüyor.

Ekipler tarafından Kars'ta faaliyet yürütmekte olan zincir marketlere yapılan denetimlerde; stokçuluk, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları, raf fiyatları ile kasa fiyatları incelenerek tutanak tutuldu.

Yapılan denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılması durumunda da cezai işlem uygulanıyor. - KARS