Kars'ta araç sayısı rekora koşuyor

Kars'ta araç sayısı rekora koşuyor
Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 460'a yükseldi. Bu sayı, şehir merkezindeki her iki kişiden birinin bir motorlu taşıta sahip olduğunu gösteriyor. Kars, çevre illerine göre en yüksek araç yoğunluğuna sahip.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç istatistiklerini paylaştı. Verilere göre Kars'taki toplam araç sayısı 54 bin 460'a yükseldi.

Kars merkez nüfusunun yaklaşık 100 bin bandında seyrettiği göz önüne alındığında, trafiğe kayıtlı araç sayısının 54 bin 460 olması dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu. Bu istatistik, kent merkezinde yaşayan neredeyse her iki kişiden birinin bir motorlu taşıta sahip olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca TÜİK verileri, Kars'ın araç yoğunluğu bakımından çevre illeri geride bıraktığını da gösterdi. Bölgedeki araç dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Ağrı 36 bin 754, Iğdır 38 bin 468 ve Ardahan 22 bin 152 olurken Kars 54 bin 460 araç sayısıyla ilk sıradaki yerini korudu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan araçların büyük çoğunluğunu otomobiller oluştururken, bunu sırasıyla motosikletler, kamyonetler ve traktörler takip etti. Uzmanlar, araç sayısındaki artışın bölgedeki ekonomik hareketliliğin bir göstergesi olduğunu ancak altyapı çalışmalarının bu hıza yetişmesi gerektiğini belirtiyor. - KARS

- KARS
title