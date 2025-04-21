Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

Kars'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 52 Bini Geçti

Kars'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 52 Bini Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 52 bin 167'ye ulaştı. 100 bin nüfuslu şehirde kişi başına neredeyse 2 araç düşüyor. Artan araç sayısı, park sorununu da beraberinde getiriyor.

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 52 bini geçti. Merkez nüfusu 100 bin olan kentte kişi başına neredeyse 2 araç düşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Türkiye'de Mart ayında 195 bin 682 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Kars'ta Mart ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 52 bin 167 oldu.

52 bin 167 aracın bulunduğu kentte park sorunu aldı başını gidiyor. Sürücülerin araçlarını gelişi güzel park etmesi ise trafiği olumsuz etkilerken, araç karmaşası içinden çıkılmıyor.

Vatandaşların caddeye koydukları duba ve çeşitli malzemeler ise araçlarını park etmek isteyen sürücüleri olumsuz etkiliyor.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde ise Mart ayında araç sayıları şöyle sıralandı.

Ağrı'da 34 bin 975, Kars'ta 52 bin 167, Iğdır'da 36 bin 192 ve Ardahan'da Mart ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 bin 216 oldu.Bölge de araç sayısı en fazla il olarak yine Kars ilk sırada yerini aldı.

Öte yandan Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,5'ini otomobil, yüzde 36,1'ini motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 58,2, kamyonette yüzde 50,7, otomobilde yüzde 38,1, kamyonda yüzde 19,6, traktörde yüzde 8,7 artarken otobüste yüzde 25,2, minibüste yüzde 21,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 13,0 azaldı. - KARS

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.