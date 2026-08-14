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Kars'ta konut satışları Temmuz'da rekor kırdı

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KARS (İHA) Kars’ta konut satışları Temmuz ayında da hareketliliğini sürdürdü.

KARS (İHA) Kars'ta konut satışları Temmuz ayında da hareketliliğini sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kars'ta Temmuz ayında 419 konut satışı gerçekleştirildi. Kars, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki komşu iller arasında konut satışında öne çıktı.

TÜİK'in Temmuz ayı konut satış istatistiklerine göre Ağrı'da 414, Kars'ta 419, Iğdır'da 196 ve Ardahan'da ise 75 konut satıldı.

Verilere göre bölgedeki iller arasında en fazla konut satışı Kars'ta gerçekleşirken, Kars'ı 414 konutla Ağrı takip etti. Iğdır'da 196, Ardahan'da ise 75 konut satışı yapıldı.

Kars'ta Temmuz ayında gerçekleşen 419 konutluk satış, kentte konut piyasasındaki hareketliliğin devam ettiğini ortaya koydu. Özellikle yaz döneminde artan şehir içi ve şehir dışı hareketliliğin yanı sıra konut ihtiyacı ve yatırım taleplerinin satışlara yansıdığı değerlendiriliyor.

"Kars bölge illerini geride bıraktı"

Temmuz ayı verileri, Kars'ın konut satışında çevre illere kıyasla dikkat çekici bir seviyede olduğunu gösterdi. Kars'ta 419 konut satılırken, Ağrı'da 414 konut satışı gerçekleşti. Böylece Kars, Ağrı'nın 5 konut üzerinde satış rakamına ulaştı.

Iğdır'da 196, Ardahan'da ise 75 konutun el değiştirdiği Temmuz ayında Kars, bölgedeki konut piyasasının en hareketli olduğu illerden biri oldu.

Konut satış rakamlarının önümüzdeki aylarda da yakından takip edilmesi beklenirken, Kars'taki konut piyasasının seyri kentteki ekonomik hareketlilik açısından da önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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