Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Erdoğan'dan "Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna çarpıcı yanıt
Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı

Kars'ta Konut Satışlarında Düşüş

Kars'ta Konut Satışlarında Düşüş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı Ocak ayında Kars'ta konut satışları, bir önceki yılın Aralık ayına göre önemli oranda azalarak 373'e düştü. Yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizlikler, düşüşün başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Kars'ta 2025 yılının ilk ayında konut satışlarında önemli oranda düşüş kaydedildi. 2024 yılının Aralık ayında 829 konutun satıldığı kentte Ocak ayında 373 konutun satışı gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları dalgalı bir seyir izlerken, Kars'ta 2025 yılının Ocak ayında konut satışlarında düşüş yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kars'ta geçen yılın Aralık ayında 829 konut satışı olurken, Ocak 2025'te ise belirgin bir azalma görüldü.

Gayrimenkul sektör temsilcileri, düşüşün nedenleri arasında yüksek faiz oranları, ekonomik belirsizlikler ve krediye erişimde yaşanan zorlukları gösteriyor. Özellikle ipotekli satışların azalması, konut alıcılarının peşin alım yapma konusunda daha temkinli davrandığını ortaya koyuyor.

Kars'ta konut satışlarının yılın ilerleyen aylarında nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olurken, uzmanlar faiz oranlarında olası bir düşüşün ve piyasalardaki istikrarın satışlara olumlu yansıyabileceğini belirtiyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Burun estetiği yaptıracak mı? Verdiği yanıt takipçilerini mest etti
img

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç
img

Galatasaray maçı oynanırken telefonu eline aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.