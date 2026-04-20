Kars'ta Mart ayında 314 konut satıldı

Kars'ta Mart ayında toplam 314 konut satışı gerçekleştirildi. İkinci el konutların yanı sıra sıfır konut satışları da piyasaya katkı sunarken, yüksek faiz oranları ipotekli satışları etkiliyor. Gayrimenkul sektörü, bahar aylarının konut talebinde artış sağladığını belirtiyor.

Kars'ta konut piyasası Mart ayında hareketlilik gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, kentte Mart ayında toplam 314 konut satışı gerçekleştirildi.

Satışların önemli bir bölümünü ikinci el konutlar oluştururken, sıfır konut satışlarının da piyasaya katkı sunduğu görüldü. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte konut talebinde artış yaşandığını ve bu durumun satış rakamlarına da yansıdığını belirtiyor.

Öte yandan, ipotekli (kredili) satışların toplam satışlar içerisindeki payının sınırlı kaldığı, vatandaşların daha çok peşin ya da farklı finansman yöntemlerini tercih ettiği ifade ediliyor. Yüksek faiz oranlarının kredi kullanımını azaltması, ipotekli satışların düşük seviyede kalmasında etkili oldu.

Kars'ta konut satışlarının önümüzdeki aylarda da artış eğilimini sürdürebileceği öngörülürken, özellikle yaz aylarına doğru hem yatırım hem de oturum amaçlı taleplerin yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi illerine bakıldığında ise Kars, konut satış rakamlarıyla dikkat çekti. Mart ayında Kars'ta toplam 314 konut satışı gerçekleşirken, bölgedeki diğer iller de şu şekilde sıralandı: Ağrı'da 277, Iğdır'da 141 ve Ardahan'da 45 konut satıldı. - KARS

İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi

Korkulan oldu! İran'dan savaş gemisini vuran ABD'ye misilleme
Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi

Maç bitti olanlar oldu!
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez’den Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili vahim iddialar

İYİ Partili Çömez'den Gülistan Doku soruşturması için vahim iddialar
Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu

Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi

Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi

Maç bitti olanlar oldu!
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Altından bambaşka kişiler çıktı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi

Eski valinin en yakınındaki ismin ifadesi ortaya çıktı