Kars'ta Kadın Girişimciler Zirvesi: Serhat'ta İz Bırakanlar

Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Kars Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde düzenlenecek olan "Serhat'ta İz Bırakanlar- Doğu Anadolu Bölge Toplantısı ve İş Zirvesi" kapsamında, Türkiye'nin kadın girişimcilik alanındaki en etkili isimlerinden biri olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Opet Petrolcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk Kars'a geliyor.

1-2 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan zirve, kadın girişimciliği ekosisteminin güçlendirilmesi, bölgesel iş birliklerinin artırılması ve girişimci kadınların ilham veren başarı hikayelerinin paylaşılması amacıyla düzenleniyor. Programda; TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Bölge Temsilcileri, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlı 13 ilin Kadın Girişimciler Kurulu başkanları, üst kurul üyeleri, iş dünyasının önde gelen kadın temsilcileri ve çok sayıda girişimci bir araya gelecek.

Kadın girişimciliği alanında yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle Türkiye'nin en saygın iş kadınları arasında yer alan Nurten Öztürk, Kars'taki bu önemli buluşmada da girişimcilik ekosistemine dair vizyonunu paylaşacak ve katılımcılara ilham verecek.

"Serhat'ta İz Bırakanlar" programı, yalnızca bir toplantı değil; bölge kadınlarının üretim gücünü, girişimci potansiyelini ve yenilikçi fikirlerini destekleyecek bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor. Kadınların ekonomik hayatta daha güçlü ve görünür hale gelmesi adına atılacak adımların da ele alınacağı zirve, Kars'ın ve bölgenin girişimcilik vizyonuna yeni bir ivme kazandıracak. - KARS