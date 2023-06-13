Kars'ta 350 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi açıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 500 metrekare alan üzerine kurulu, 350 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi faaliyete geçti. Açılışa Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız ve diğer yetkililer katıldı. Kaymakam Daştan, işletmenin ilçeye istihdam sağlamasının önemine vurgu yaparak, iş adamlarının buraya getirilmesi için ciddi bir gayret sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 350 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi faaliyete başladı.

İlçede 500 metrekare alan üzerine kurulu, 350 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesinin açılışı, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İlker Kar, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Erdem, AK Parti İlçe Başkanı Nuri Turan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Kaymakam Daştan, burada yaptığı konuşmada, ilçeye istihdam sağlayan işletmeyi Kağızman'a kazandıran girişimci Dilek Ilgar'a teşekkür etti.

İlçeye istihdam sağlayan bir işletmenin açılmasının heyecan verici olduğunu aktaran Daştan, "İstihdam oluşturmak güzel bir şey, en önemlisi kendi vatandaşlarına iş imkanı sunma adına yapılan bu hizmet, kutsal diyebileceğimiz en güzel hizmetlerin başında geliyor. İş adamlarımızın buraya getirilmesi için ciddi bir gayret sarf edilmesi gerekiyor. Tüm işletmecilerimizin yanındayız ve bürokratik engelleri aşma konusunda elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Daştan, söz konusu atölyede sinde 55 kişinin çalıştığını belirterek, bu sayının yakında 350'ye çıkacağını dile getirdi.

Ilgar ise uzun yıllar Bursa'da tekstil işi yaptığını söyledi.

Desteklerinden dolayı Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkanına teşekkür eden Ilgar, "Bu işin acemisi değiliz, yıllardır tekstil işi yapıyoruz. Bu sefer 'memleketimize bir yatırım yapalım' diye bu işe giriştik. Şu anda bu atölyemizde 70 tekstil makinesi bulunuyor, 55 işçimiz sorunsuz şekilde çalışıyor. Kısmet olursa bu sayıyı 350'ye çıkartacağız." diye konuştu.

Kaymakam Daştan, Belediye Başkanı Yıldız ve beraberindeki heyet, açılışın ardından atölyeyi gezerek incelemelerde bulundu.