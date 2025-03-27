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Kars'ın Dış Ticaretinde Dikkat Çeken Rakamlar

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TÜİK verilerine göre Kars'ta 2024 Şubat ayında ihracat 325 bin dolar, ithalat ise 420 bin dolar olarak gerçekleşti. Uzmanlar, Kars'ın dış ticaret dengesini güçlendirmek için tarım ve hayvancılık alanlarında desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kars'ta 2024 yılı Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 325 bin dolar, ithalat ise 420 bin dolar olarak gerçekleşti.

Uzmanlar, Kars'ın ihracatını artırması ve dış ticaret dengesini güçlendirmesi için çeşitli sektörlerde desteklerin artırılmasının önemine vurgu yapıyor. Özellikle tarım ve hayvancılık gibi yerel üretim alanlarında yapılan ihracatın artırılması gerektiği belirtiliyor.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 1 milyon 526 bin dolar, ithalat 10 milyon 792 bin dolar, Kars'ta Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 325 bin dolar, ithalat 420 bin dolar, Iğdır'da Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 5 milyon 879 bin dolar, ithalat 3 milyon 353 bin dolar ve Ardahan'da Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 327 bin dolar, ithalat 81 bin dolar olarak gerçekleşti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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