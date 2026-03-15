Kars Harakani Havalimanı'nda Şubat Ayında 51 bin yolcuya hizmet verildi

Kars'ta hava ulaşımı her geçen gün hareketlenirken, Kars Harakani Havalimanı 2026 yılı Şubat ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Verilere göre havalimanında Şubat ayında on binlerce yolcuya hizmet verilirken, uçak ve yük trafiğinde de dikkat çeken rakamlar kaydedildi.

Şubat ayında havalimanında iç hat yolcu trafiği 51 bin 180 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı 320 oldu. Hava kargo taşımacılığında da hareketlilik yaşanırken, Şubat ayında toplam 517 ton yük taşındı. "İlk iki ayda 100 binin üzerinde yolcu"

2026 yılının Ocak ve Şubat aylarını kapsayan ilk iki aylık dönemde ise Kars Harakani Havalimanı'nda toplam 109 bin 563 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde uçak trafiği 666 olarak kayıtlara geçerken, havalimanından taşınan toplam yük miktarı ise bin 086 ton oldu.

Özellikle kış turizmi açısından önemli destinasyonlar arasında yer alan Kars, son yıllarda artan ziyaretçi sayısıyla birlikte hava ulaşımında da yoğunluk yaşıyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler başta tarihi ve kültürel alanlar olmak üzere şehrin turizm potansiyelini yakından tanıma fırsatı buluyor. - KARS

