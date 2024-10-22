Kars Harakani Havalimanı Eylül 2024 İstatistikleri Açıklandı
Kars Harakani Havalimanı'nda Eylül 2024'te iç hat yolcu trafiği 46 bin 300, uçak trafiği 274, yük taşıması ise 438 ton olarak kaydedildi. 2024'ün ilk 9 ayında ise toplam yolcu sayısı 452 bin 27'ye ulaştı.
Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.
Buna göre; Kars Harakani Havalimanı'nda Eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 46 bin 300 oldu. Eylül ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 274 olurken, 438 ton yük taşındı.
2024'ün ilk 9 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu 452 bin 27, uçak trafiği 2 bin 755 ve 4 bin 321 ton ise yük taşındı. - KARS
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