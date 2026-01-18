Haberler

Kars'ta 2025 yılında 604 bin 535 kişi uçtu

Güncelleme:
Kars Harakani Havalimanı'nda 2025 yılında iç hat yolcu trafiği 604 bin 535, uçak trafiği 3 bin 759 ve taşınan yük miktarı 5 bin 353 ton olarak belirlendi.

Kars Harakani Havalimanı'nın 2025 yılına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Kars Harakani Havalimanı'nda 2025 yılında iç hat yolcu trafiği 604 bin 535 oldu. Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 3 bin 759 olurken, 5 bin 353 ton yük taşındı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500

