Kars'ta 2025 yılında 604 bin 535 kişi uçtu

Kars Harakani Havalimanı'nın 2025 yılına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Kars Harakani Havalimanı'nda 2025 yılında iç hat yolcu trafiği 604 bin 535 oldu. Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 3 bin 759 olurken, 5 bin 353 ton yük taşındı. - KARS