Karmod, Zanzibar'da Konteyner İşçi Yapıları Kurdu

Karmod, Tanzanya'nın Zanzibar Adası'ndaki otel inşaatına konteyner işçi yapıları kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zanzibar City şehrinde kurulumu gerçekleştirilen konteyner işçi kampı yapıları bölgede inşa edilecek otel projesinde çalışanlarca kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Yöneticisi Muzaffer Doğrul Ergüçlü, proje kapsamında 9 ayrı bloktan oluşan toplam 2 bin 390 milimetre büyüklükteki konteyner şantiye yapılarının kurulumunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Konteyner yapıların demonte özelliği sayesinde deniz aşırı ülkelere ekonomik nakliye avantajıyla ulaştırıldığını vurgulayan Ergüçlü, şunları kaydetti:

"Yeni nesil yapı sistemiyle ürettiğimiz konteyner yapılarımızı tam demonte özellikte paketleyerek sevk ediyoruz. Nakliye navlunundan avantajla projelere ekstra tasarrufla kazandırıyoruz. Tamamen cıvata somunlu ve geçmeli sistemle saha kurulumlarımızı çok kısa sürede tamamlıyoruz. Yapılarımızla beraber içerisinde kullanılan klima, panjur sistemleri, tesisat malzemesi, aydınlatma armatürleri, lavabo ve musluklara kadar tüm malzemeler Türkiye'den tedarik ederek gönderiyoruz."

Ergüçlü, ofis, yatakhane, yemekhane gibi binaların bulunduğu konteyner şantiye yapılarının kurulumunu 30 günde tamamladıklarını aktararak, şu bilgileri paylaştı:

"9 ayrı binadan oluşan konteyner şantiye yapılarımızın saha kurulumunda 4 kişiden oluşan süpervizör ekibimiz görev aldı. Otel inşaatında çalışacak teknik ekip ve işçilerce kullanılacak şantiye yapılarında her biri 304 metrekare iki ayrı ofis binası, 366 metrekare mühendis yatakhanesi, iki adet 608 metrekare mavi yaka yatakhanesi, 94 ve 73 metrekare iki ayrı yemekhane binası, 5 üniteli saha duş konteyneri ve 12 metrekare güvenlik binası bulunuyor."