Karmod Yunanistan'da İkinci Prefabrik Konut Projesini Tamamladı

Karmod, Yunanistan'da prefabrik toplu konut projesini tamamlayarak teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, Gümülcine'de toplu konut projesi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, Yunanistan'da yıl içerisindeki ikinci konut projesini tamamladıklarını vurguladı.

İşçilikleri azaltan hazır üretimli yapı sistemiyle prefabrik evlerin Avrupa ülkeleri için cazip bir konut modeli oluşturduğuna işaret eden Kadir, "Üretimini tamamen fabrika tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz prefabrik evler kurulum kolaylığıyla işçilikleri fark edilir oranda azaltıyor. Bu durum işçiliklerin yüksek olduğu Avrupa ülkelerinde konutlarımıza olan yönelimi artırıyor. Ayrıca bu ülkelere yaygın kara yolu taşımacılık ağının bulunması da önemli bir avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kadir, coğrafi yakınlık nedeniyle Yunanistan, Bulgaristan, Romanya'dan prefabrik evlere yoğun talep aldıklarını aktararak, "Gelen taleplerde toplu konutların yanı sıra bireysel konut tercihleri de bulunuyor. Kurulumları ağırlıklı olarak Karmod süpervizör ekiplerimizi göndererek gerçekleştiriyoruz. Uzaktan destek vererek kurulumunu müşterilerimizin gerçekleştirdiği projeler de bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Portekiz, Fransa ve Makedonya'da devam eden evlerle Avrupa'daki prefabrik konut projelerine süreklilik kazandırdıklarına dikkati çeken Kadir, günümüze kadar Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 12 Avrupa ülkesinde hafif çelik ve prefabrik konut projeleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kadir, ekiplerinin, Portekiz, Fransa ve Makedonya'da yeni konutların kurulumuna devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yunanistan'da son gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında 2+1 konut modelinde 80 ve 90 metrekarelik evlerin kurulumun gerçekleştirdik. Konutların yalıtım uygulamaları bölge Gümülcine iklim özelliklerine göre projelendirilerek gerçekleştirildi. Daha önce Korfu Adası'nda kurulum gerçekleştirdiğimiz apart villalarla birlikte bu proje Yunanistan'da bu yıl tamamladığımız ikinci konut projesi oldu."