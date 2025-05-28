Karmod, Yemen'in Hacca Şehrinde Prefabrik Sosyal Konut Projesini Tamamladı

Karmod, Yemen'in Hacca Şehrinde Prefabrik Sosyal Konut Projesini Tamamladı
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Karmod, Yemen'in Hacca şehrinde inşa ettiği prefabrik sosyal konut projesini tamamlayarak teslim etti. Genel Müdür Uğur Kadir, prefabrik evlerin konut açığına sürdürülebilir bir çözüm sunduğunu belirtti.

Karmod, Yemen'in Hacca şehrinde gerçekleştirdiği prefabrik sosyal konut projesini tamamlayarak teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemen'in kuzeybatısındaki Hacca şehrinde inşa edilen prefabrik sosyal konut projesi tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, konut projesinin deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikte bulunan bir bölgede gerçekleştirildiğini belirtti.

Kadir, yeni nesil prefabrik evlerin Yemen'in konut açığının kapatılması için sürdürülebilir çözüm sunduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geleneksel yöntemlerle konut inşasının çok yavaş ilerlediği ülkede yeni nesil prefabrik evler kurulum hızıyla önemli avantajlar sağlıyor. Yemen'in konut açığının yüksek oluşu göz önünde bulundurulduğunda prefabrik ev modeli sürdürülebilir çözümler sunuyor. Ön üretimli modeliyle saha kurulumunda ekstra malzeme ihtiyaçlarını ortadan kaldırıyor. Malzeme sahaya ulaştığında yeni nesil birleşimli özelliğiyle prefabrik evler çok kısa sürelerde kurulum yapılabiliyor. Konut ihtiyacına göre planlar arasında 2+1, 3+1, 4+1 gibi tüm daire tiplerinde modeller bulunuyor."

Konutların inşa edildiği bölgede gece ve gündüz sıcaklık farkının oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Kadir, "Gündüz sıcak hava gece rüzgarında etkisiyle sertleşerek önemli ölçüde düşüyor. Yalıtım özelliklerini bölgedeki bu duruma göre planlayarak hazırladık. 3+1 konut modelinde beş adet 95 metrekare konutun üretimini tamamlayarak Yemen'e gönderdik. Konutların kurulumu bölge ekiplerimizce Hacca şehrindeki farklı noktalarda tamamlanarak teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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