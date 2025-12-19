Haberler

Karmod, yağmur suyu hasadı depolama tanklarıyla yeni mevzuata hazır

Karmod, 2026'dan itibaren zorunlu hale gelecek yağmur suyu hasadı mevzuatına uygun tanklar üreterek çevre dostu projelere destek veriyor. 5 bin litreden 100 ton kapasiteye kadar farklı modeller sunan Karmod, sektördeki öncülüğünü sürdürüyor.

Karmod, sıvı depolama tanklarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yılbaşından itibaren zorunlu hale getirilecek olan yağmur suyu hasadı mevzuatına uygun biçimde hazır hale getirdiklerini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, yağmur suyu hasadı tanklarında yer altı ve yer üstü kullanımlara özel çok sayıda model geliştirdiklerini belirtti.

Öztürk, 5 bin litreden 100 ton kapasiteye ulaşan ölçülerde yağmur suyu hasadı depolama tankları ürettiklerini vurgulayarak, "Türkiye'de yağmur suyu hasadı depolama tanklarını geliştirip üreten ilk markayız. 15 yılı aşkın süreden beri bu alanda önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Oteller, hastaneler ve toplu konut siteleri yağmur suyu hasat yönteminin yoğun tercih edildiği yerler arasındaydı." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı yeni düzenlemeyle 1 Ocak 2026 itibarıyla büyük ölçekli özel ve kamu binalarına yağmur suyu hasadı zorunluluğu geldiğini anımsatan Öztürk, kullanım yerine özel, yeni mevzuata uygun 5 bin litreden 100 ton kapasiteye ulaşan ölçülerde yağmur suyu hasadı depolama tankları üretimi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Öztürk, projelere saha desteği vererek yer altı ve yer üstü depolama tankı önerilerinde bulunduklarına değinerek, özel üretimli depolarının yer altı şartlarında uzun yıllar güvenle kullanıldığını vurguladı.

Yağmur suyu hasadı tanklarında makine daireleri bulunan modeller de geliştirdiklerinin altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Depolama tankı gövdesine bitişik pompa ve diğer ekipmanların muhafazası için makine dairesinin bulunduğu modelde üretimler de yapıyoruz. Pompalar, filtreleme ekipmanları burada bağlantılanarak suyun dönüşümüne tam entegrasyon sağlanıyor. Genel bakım ve olası arıza müdahaleleri toprak altı uygulamalarda bile bu odadan kolayca gerçekleştirilebiliyor. Yağmur suyu hasadı tanklarımız gri su tesisat sistemine tam entegre şekilde çalışıyor. Depolama tanklarımızda hasadı yapılan su, gri su tesisatı sisteminin yanı sıra bahçe peyzaj sulamada ve yangın suyu ihtiyaçlarında kullanılabiliyor."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
