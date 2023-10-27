Karmod, Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Dolandırıcılıklara Karşı Uyarıyor

Karmod, son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyarıyor. Prefabrik ve konteyner ev almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken hususlar açıklandı.

Karmod, son dönemde sosyal medya üzerinden bazı şahıslarca yapılan "20.000 liraya konteyner ev" benzeri paylaşımlara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Karmod'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Özay Kemal Karaküçük, son dönemde prefabrik yapı sektöründe üretilen hazır evlere olan ilginin bazı art niyetli kişilerce istismar edilmek istenildiğinin gözlemlendiğini vurguladı.

Karaküçük, her ürünün bir maliyeti olduğunu belirterek, "Prefabrik ve konteyner evler için de böyle. Sosyal medyada '100 bin liraya prefabrik ev, 20 bin liraya konteyner ev' benzeri maliyetinin çok altında rakamların yazılarak satış argümanı olarak kullanıldığına şahit oluyoruz.

Üzülerek belirteyim ki son dönemde bizi arayarak bu tür kampanyalardan mağduriyet yaşadıklarını ifade edenler oluyor. Bize iletilen mağduriyetlerde art niyetlilerden bazılarının da sosyal medyada kendilerine sektörde bilinen markaların adıyla profillerle oluşturduğu belirtiliyor." şeklinde konuştu.

Prefabrik ve konteyner ev sahibi olmak isteyenlerin mağduriyet yaşamamaları için belli hususlara dikkat etmeleri gerektiğini aktaran Karaküçük, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belirtilen satış rakamının ürünün piyasa fiyatına yakın marjlarda olmalı. Aksi durumda şüpheli yaklaşılmalı. Sektörde üretim kalitesine göre fiyatlar yüzde 20 oranında değişiklik gösteriyor. Bu fiyatların çok altındaki duyurulardan uzak durulmalı.

Şüpheli durumlarda firmanın satış ofisi veya üretim tesisinin bulunup bulunmadığı sorgulanarak ziyaret edilmeli. Sektördeki firmalar ödemeyi kendi kurumsal firma hesaplarına talep eder. Şahsi hesaplara ödeme talebinde bulunan kişilere karşı dikkatli olunmalıdır."