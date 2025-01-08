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Karmod, Portekiz'de İki Yeni Otel Projesi için Şantiye Yapıları Üretmeye Başladı

Karmod, Portekiz'de İki Yeni Otel Projesi için Şantiye Yapıları Üretmeye Başladı
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Karmod, Portekiz'de inşa edilecek Lizbon ve Porto'daki otel projeleri için toplam 11 bina içeren konteyner şantiye yapılarının üretimine başladı. Üretim sürecinin 15 gün içinde tamamlanarak projelerin sahalarında teslim edileceği belirtildi.

Karmod, Portekiz'de inşası gerçekleştirilecek iki ayrı otel projesinde kullanılacak şantiye yapılarının üretimine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretimine başlanan şantiye yapıları Lizbon ve Porto'da gerçekleştirilecek otel projelerinde kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Güney Avrupa Koordinatörü Erdem Demirci, proje kapsamında 11 ayrı binadan oluşan konteyner şantiye yapılarının üretiminin 15 gün içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Karmod'un Portekiz'de hazır yapı sektörünün tanınan markası olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Erdem Demirci, "Son yıllarda Portekiz özelinde gerçekleştirdiğimiz yapı projelerimizle bu ülkede sektöründe tanınan marka olma yolunda ilerliyoruz. Ülkede konut alanında üç ayrı çelik ev projesini tamamladık. Daha önce tamamladığımız konteyner şantiye yapılarımıza şimdi iki ayrı projeyi daha ekliyoruz. Yine çok sayıda güvenlik ofis binamız Portekiz'de kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Demirci, Lizbon ve Porto otel projeleri için üretilen şantiye binalarının detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İki ayrı otel projesi için üretimine başladığımız bina çeşitlerinde şantiye mobilizasyonunda ihtiyaç duyulan tüm yapı grubunu hazırlıyoruz. Projede şantiye ofisleri, yatakhane ve yemekhane binaları, depo ve çamaşırhane yapıları, güvenlik binaları olmak üzere toplam 11 binanın üretimine başladık. 15 gün üretim sonrası yapıları demonte sevk ederek ekiplerimizle Portekiz'deki proje sahalarında kurulum yaparak teslim edeceğiz."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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