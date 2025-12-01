Haberler

Karmod Plastik, Dubai Big 5 Global Fuarı'nda Yeniliklerini Tanıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karmod Plastik, Dubai'de gerçekleştirilen Big 5 Global fuarında molozşut, mobil tuvaletler ve sıvı depolama tankları gibi plastik yapı ürünlerini sergiledi. Şirket, fuar kapsamındaki ikili görüşmelerle bölge pazarındaki beklentileri ve talepleri değerlendirdi.

Karmod Plastik, Dubai'de düzenlenen Big 5 Global fuarında plastik yapı ürünlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuarda, başta "molozşut" olmak üzere polietilen mobil tuvaletler ve sıvı depolama tankları gibi ürünler görücüye çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Satış Müdürü Selçuk Kaya, fuar kapsamında Körfez ve Afrika ülkelerinden gelen heyetlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dubai Big 5 fuarının Orta Doğu ve Körfez Bölgesi'nin en büyük yapı ve inşaat fuarı olduğunu kaydeden Kaya, inşaat atıklarını yüksek katlardan güvenli uzaklaştırılmasını sağlayan "molozşut" ürünlerinin Dubai'deki yapı projelerinde yoğun olarak tercih edildiğini aktardı.

Kaya, "Fuar vesilesiyle bu ürünümüzü daha geniş kitlelere tanıtma imkanı yakaladık. Yine bölgede talep gören hazır komsept mobil tuvalet ve duş yapılarımızın tanıtımını yaptık. Yağmur suyu hasadı ve yangın suyu kullanım amaçlı sıvı depolama tanklarımızı da heyetlere anlatma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Fuarda, bölge pazarındaki ürün beklentilerine ilişkin çeşitli izlenimler edindiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Kompozit ve plastik ürünlerimizle farklı sektörlere çözümler sunuyoruz. Fuar vesilesiyle sıvı depolama tankları ve diğer ürünlerle ilgili bölgedeki müşteri beklentilerini de almış olduk. Yakın zamanda doğrudan iletişimle beklentilere özel üretimler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bizim açımızdan oldukça verimli geçen bir organizasyon oldu."

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Kaos yaşanıyor! Nüfusu 100 bin olan ilimizde araç sayısı 50 bini aştı
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Mustafa Destici'den radikal çıkış: Evlenmeyenleri işe almayın

Cumhur İttifakı ortağından radikal çağrı: Bu kişileri işe almayın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü

Taşlar yerine oturuyor! Son veri Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.