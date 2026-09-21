Kariyer.net raporunda çalışanların yüzde 38'i son bir ayda sık sık tükenmiş hissetti

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Kariyer.net ve Heltia işbirliğiyle çalışanların mesai dışındaki zihinsel yükünü ve bunun iş yaşamına etkilerini ele alan "Zihinsel Mesai Raporu" yayımlandı.

Kariyer.net'ten yapılan açıklamaya göre, 1562 çalışanla gerçekleştirilen araştırmada, iş ve yaşam arasındaki zihinsel sınırlar ile bunun çalışan deneyimine yansımaları incelendi.

Araştırmaya katılanların yüzde 38'i son bir ayda sık sık veya her gün tükenmiş hissettiğini bildirdi. Çalışanların yüzde 39'u mesai dışında günde iki saatten fazla işle ilgili konuları düşündüğünü belirtirken, yüzde 21'inde bu süre dört saati aştı.

Katılımcıların yüzde 50'si uykuya dalarken işi düşündüğünü, yüzde 47'si uyandığında aklına ilk olarak işle ilgili konuların geldiğini aktardı. Sık sık veya her zaman uykusunda işle ilgili rüyalar gördüğünü belirtenlerin oranı yüzde 29 olurken, hafta sonu veya izin günlerinde zihninin işten kopamadığını ifade edenlerin oranı yüzde 51 olarak kaydedildi.

Araştırmada, katılımcıların yüzde 43'ü yeni iş haftasının başlayacak olması nedeniyle pazar akşamları belirgin mod düşüşü, huzursuzluk veya isteksizlik yaşadığını bildirdi.

Pazartesi, çalışanların modlarının en düşük olduğunu belirttiği gün olarak öne çıkarken, bu günü seçenlerde pazar akşamından olumsuz etkilenme oranı yüzde 68'e çıktı.

Görev ve sorumluluklardaki belirsizlik zihinsel yükte öne çıktı

Çalışanların zihnini en fazla yoran iş kaynaklı konular arasında görev ve sorumluluklardaki belirsizlik ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 63'ü bu durumun önemli bir zihinsel yük oluşturduğunu belirtti.

Bunu yöneticiyle iletişim ve geri bildirim eksikliği ile iş yükü ve zaman baskısı izledi.

Araştırmada, çalışanların işte iyi oluş açısından önem verdiği unsurlarla şirketlerinde deneyimledikleri arasında 60 puana varan fark bulunduğu belirtildi.

Önceliklerin net belirlenmesi, iş yükünün dengeli planlanması ve emeğin takdir edilmesi bu farkın öne çıktığı alanlar arasında sıralandı. Yöneticiyle iletişimin kalitesi, mesai dışında ulaşılabilir olma beklentisinin bulunmaması ve toplantıların verimliliği de çalışanların önem verdiği alanlar arasında yer aldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 55'i zihinsel yükün iş değiştirme isteğini güçlü biçimde etkilediğini belirtirken, yüzde 36'sı bu nedenle iş aramaya başladığını bildirdi.

Yaklaşık her dört çalışandan biri de daha yüksek maaş ve ünvan sunsa dahi zihinsel yükünü belirgin biçimde artıracak bir terfi teklifini reddedeceğini ifade etti.

"İşle ilgili düşünceler çalışanların zihinsel olarak kendilerini yenileyebilecekleri alanı daraltıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Heltia Pazarlama ve İnsan Kaynakları Direktörü Ezgi Topsoy, çalışanların iyi oluşunun yalnızca zorlanma ortaya çıktığında gündeme gelen bir destek alanı olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Zihinsel yükün günlük hayatın içinde fark edilmeden birikebildiğine dikkati çeken Topsoy, "Bu nedenle iyi oluşu, günlük çalışma deneyiminin bir parçası olarak ele almak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyer.net Pazarlama ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ezgi Kargan da çalışanların yüzde 38'inin son bir ayda sık sık veya her gün tükenmiş hissetmesinin zihinsel yükün çalışan deneyimindeki önemini gösterdiğini aktardı.

İşle ilgili düşüncelerin uyku, dinlenme zamanı ve hafta sonuna taşınmasının çalışanların zihinsel olarak kendilerini yenileyebilecekleri alanı daralttığını belirten Kargan, şunları kaydetti:

"Üstelik bu yük yalnızca çalışanların nasıl hissettiğini değil, iş değiştirme ve terfi gibi kariyer kararlarını da etkiliyor. Çalışan beklentilerinin önemli bir kısmının yönetim yaklaşımı ve iş yapış biçimleriyle ilişkili olması ise işverenlerin doğrudan etki edebilecekleri alanlara işaret ediyor."

Kaynak: AA