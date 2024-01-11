Kariyer.net İstihdam Endeksi 2023 Yıl Sonu Verileri Açıklandı

Kariyer.net'in İstihdam Endeksi'nin 2023 yıl sonu verileri açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kariyer.net, güncel veriler ile istihdam piyasasının nabzını tutmaya devam ediyor.

Kariyer.net'in İstihdam Endeksi verilerine göre, 2023'te hem yeni hem de toplam iş ilanı sayılarında artış görüldü. Geçen yıl en çok yeni ilan yayınlanan sektörler sırasıyla yapı, üretim ve sağlık olurken en çok başvuru alan sektörler ise sağlık, tekstil ve üretim olarak belirlendi.

İlan başı başvuru sayısı en yüksek olan sektörler ise "Finans-Ekonomi", "Telekomünikasyon" ve "Havacılık" olarak öne çıktı.

2023'te yayınlanan yeni ilan sayılarına göre, en çok ilan yayınlanan üç sektör yapı, üretim ve sağlık oldu. Bir önceki yıla göre ilan sayıları en çok artan sektörler ise perakende, yapı ve kimya şeklinde sıralandı.

İlan sayısı en çok artan pozisyon grubu inşaatta

2023'te en çok ilan yayınlanan pozisyon grupları sırasıyla, satış, finans, teknik hizmetler, diğer, idari işler ve hizmet başlıklarındaki pozisyonlar oldu. 2022'ye göre ilan sayıları en çok artan pozisyon grupları inşaat, perakende ve teknik hizmetler olarak sıralandı.

2023'te en çok başvuru alan sektörler sırasıyla sağlık, tekstil ve üretim oldu. İlan başı başvuru sayıları bir önceki yıla göre artan sektörler, telekomünikasyon, finans-ekonomi ile reklam ve tanıtım olarak belirlendi.

"Veri Girişi" grubunda artış yüzde10 seviyesinde gerçekleşti

İstihdam Endeksi verileri doğrultusunda bilişim sektöründe belirli pozisyonların ilan sayılarının artış trendinde olduğu görülüyor.

2023'te bilişim sektöründe en çok ilan açılan pozisyonlar, grafik tasarımcı, yazılım uzmanı, grafiker, bilgi işlem uzmanı ve ERP uzmanı oldu.

Geçen yıla göre ilan sayıları en çok artan bilişim pozisyonları grubu ise veri giriş uzmanı, data operatörü, veri kontrolörü gibi rollerin yer aldığı "veri girişi" grubu olurken, bu gruptaki artış yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

Yönetim sistemleri uzmanı, sistem yönetimi yöneticisi ve MIS uzmanı gibi pozisyonların yer aldığı "yönetim bilişim sistemleri" grubunda yüzde 5 oranında artış yaşanırken, ürün sorumlusu, ürün ağacı uzmanı, ürün mühendisi gibi pozisyonların yer aldığı "ürün yönetimi" grubunda yaşanan artış oranı yüzde18 oldu.

Verilere göre, geçen yıl yapı sektöründe en çok ilan açılan pozisyon grupları, mimarlık, inşaat ve emlak olarak sıralandı. Aynı dönemde bu sektörde en çok ilan açılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

2023'te hibrit ilan sayısı yüzde 19 arttı

Salgın sonrasında yaygınlık kazanan hibrit çalışma modeli, yapılan pek çok araştırmaya göre de çalışanların genellikle ilk tercih ettiği seçenek.

Kariyer.net verilerine göre, hibrit ve uzaktan çalışma modeli ile açılan ilanlar, yerinde çalışmaya göre 3 kat daha fazla başvuru alıyor.

Hibrit iş ilanı sayılarının artışı, işverenlerin bu durumun farkında olduğunu gösterdi. Hibrit çalışma modeli ile açılan ilanlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 arttı.

Hibrit ilanların en fazla açıldığı şehirler sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve Ankara olurken en fazla hibrit ilanın görüldüğü pozisyonu grubu bilgi teknolojileri oldu. Satış ve finans pozisyon grupları bilgi teknolojilerini takip etti.

Bilgi teknolojileri grubunda en fazla hibrit ilan açılan pozisyon yazılım geliştirme uzmanı, satışta satış temsilcisi, finansta ise muhasebe uzmanı oldu.

İstihdam piyasası 2024'e hareket artışı işaretleriyle girdi

Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, 2023'e deprem felaketleriyle başlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üzüntümüzü yaşarken depremin açtığı yaraları sarabilmek için Deprem İstihdam Seferberliği ve diğer çalışmalarımızla üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çabaladık. Deprem ve seçimler nedeniyle iş dünyasının istihdam açısından daha temkinli bir yıl geçirmesi bekleniyordu ancak 2023 hem işveren hem de iş arayanlar açısından hareketli geçti. Kariyer.net'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla hem yeni hem de toplam ilan sayısı arttı. Adaylar ve işverenler ile gerçekleştirdiğimiz araştırmaların sonuçlarına dayanarak 2024 yılında istihdam piyasasındaki hareketliliğin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. İşverenlerin daha çok ilan açtığı, adayların iş değiştirme iştahının daha fazla olduğu bir döneme giriyoruz diyebiliriz."