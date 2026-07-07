Kariyer.net "Yapay Zekanın Çalışanlar Üzerindeki Etkisi" araştırmasının sonuçlarını yayımladı

Kariyer.net, mayıs ayında 1200 çalışanın katılımıyla gerçekleştirdiği "Yapay Zekanın Çalışanlar Üzerindeki Etkisi" başlıklı araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırma, çalışanların yapay zeka etkili dönüşüm dinamiklerini, deneyimlerini ve beklentilerini ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 54'ü iş hayatında yapay zeka araçlarını her gün ya da haftada birkaç kez kullanırken, günlük kullanımın özellikle 18-34 yaş grubunda daha yüksek seyrettiği görülüyor. Yapay zekayı en sık kullanan sektörler arasında "teknoloji", "pazarlama" ve "eğitim" sektörleri öne çıkıyor.

Bulgular, çalışanların yapay zeka çıktılarını temkinli ve bilinçli kullandığını da ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 61'i yapay zeka çıktılarını kontrol ederek, doğruluğundan emin olacak şekilde kullandığını belirtiyor.

Çalışanlar, yapay zekanın işleri üzerindeki etkilerini önem sırasına göre değerlendirdiğinde, iş hayatındaki çok yönlü değişim ortaya çıkıyor.

Yapay zeka kullanan katılımcıların yüzde 76'sı günlük iş yapış şeklinin değiştiğini belirtirken, yüzde 73'ü verimliliğinin arttığını ifade ediyor. Verimlilik kazancı iş yoğunluğunu da beraberinde getiriyor. Katılımcıların yüzde 42'si yöneticilerinin performans beklentilerinin yükseldiğini ve buna paralel olarak iş yükünün arttığını belirtiyor.

Araştırma, yetkinlik geliştirme sürecinin büyük ölçüde bireysel çabaya dayandığını ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 61'i yapay zeka becerilerini günlük iş süreçlerine entegre ederek, yüzde 26'sı çevrim içi eğitim platformları aracılığıyla geliştirdiğini ifade ediyor.

Şirket içi eğitimlerden yararlananların oranı ise yalnızca yüzde 13 seviyesinde kalıyor. Yetkinlik gelişimine ayrılan zamana ilişkin soruda ise katılımcıların büyük çoğunluğu bu süreci düzenli bir plana bağlı olmadan, fırsat buldukça veya mesai saatleri içinde ilerlettiklerini belirtiyor. Tablo, yapay zeka alanındaki gelişim çabalarının henüz planlı ve sürdürülebilir bir öğrenme pratiğine dönüşmediğini gösteriyor.

Beklentiler arasında eğitim ve iş güvencesi ilk sıralarda yer alıyor

Çalışanların işverenlerinden beklentileri arasında eğitim ve iş güvencesi ilk sıralarda yer alırken, bu beklentileri iş süreçlerinin yeniden tanımlanması izliyor.

Çalışanların beklentileri yapay zeka dönüşümünde hem gelişim imkanı hem de belirsizlikleri azaltacak çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.

Sonuçlar, kurumsal desteğin yalnızca çalışanların yapay zeka yetkinliklerini değil, bu dönüşüme yönelik duygusal deneyimlerini de etkilediğini gösteriyor. Çalışanların yapay zekaya ilişkin hissettiği duyguların başında merak, güçlenme ve heyecan geliyor. Ancak bu duygular şirket desteğiyle birlikte değerlendirildiğinde tablo farklılaşıyor.

Yapay zeka konusunda şirketi tarafından çok desteklendiğini belirten çalışanlarda heyecan oranı yüzde 55'e ulaşırken, şirketinden destek görmediğini ifade eden çalışanlarda bu oran yüzde 25'te kalıyor.

Dikkati çeken bir diğer bulgu ise kafa karışıklığı duygusunda ortaya çıkıyor. Şirketi tarafından destek görmediğini belirten çalışanlarda kafa karışıklığı oranı, desteklenen çalışanlara kıyasla yaklaşık üç kat daha yüksek seyrediyor.

Bununla birlikte çoğunluğun, iş kaybına karşı endişeli olmadığı görülüyor. Araştırma bulgularına göre, katılımcıların yüzde 46'sı yapay zekanın işlerini devralma ihtimaline karşı herhangi endişe taşımadığını belirtiyor. Yüzde 37'si ise yapay zekanın işini devralmasına yönelik belli seviyede endişeli olduğunu ifade ediyor.

Endişe taşıyan çalışanların yüzde 58'inin, yapay zekayı her gün veya haftada birkaç kez aktif olarak kullananlar olması dikkati çekiyor. Endişenin en yoğun olduğu sektörlerin başında teknoloji geliyor.

Yapay zeka etkisinin kariyer planlarına yönelik etkilerini de inceleyen araştırmaya göre, her 4 çalışandan 1'i gelecek iki yıl içinde yapay zeka nedeniyle iş ya da kariyer değişikliği yapması gerektiğini düşünürken, yüzde 46'sı kariyer değişikliğine ihtiyaç duymayacağını ifade ediyor.

"Yetkinlik gelişim süreçleri büyük ölçüde bireysel çabayla ilerliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, araştırmanın, yetkinlik gelişim süreçlerinin büyük ölçüde bireysel çabayla ilerlediğini ve verimlilik kazanımının beraberinde performans beklentisi getirdiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Şirket desteğinin kafa karışıklığını azaltırken, yapay zekaya duyulan heyecanı artırdığını kaydeden Uysal, "Bu sonuçlar, şirket desteğinin çalışan deneyimine etkisini ve çalışan beklentilerine yönelik yaklaşımların önemini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.