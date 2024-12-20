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KARDEMİR Yeni Enerji Dağıtım Merkezini Hizmete Aldı

KARDEMİR Yeni Enerji Dağıtım Merkezini Hizmete Aldı
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), enerji altyapısını modernize eden 'Kuvvet Santrali 3.3kV Ana Enerji Dağıtım Merkezi'ni açtı. Açılışta konuşan yetkililer, enerji verimliliği, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularında önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) "Kuvvet Santrali 3.3kV Ana Enerji Dağıtım Merkezi" hizmete alındı.

KARDEMİR Enerji Tesisleri Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, KARDEMİR'deki enerji altyapısını daha güvenli hale getiren, enerji verimliliği ve iş güvenliğini artıran önemli bir modernizasyon yatırımının devreye alındığını söyledi.

Demir, bir işletmenin modern zamanlara ayak uydurması ve sürekli gelişim sağlamasının önemine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bunlar da çeşitli yatırımlar ve modern eğilimleri takip etmekle olacak. Yatırım yapmak da tabii yatırım için kaynak oluşturmak demek. Kaynak oluşturmak demek de şirketin karlılığı, verimliliği ve bu sayede de geleceğe yönelik yatırımlarını sürdürmesi demek. Ancak bu çevrimi yerine getiremezsek, yatırımları ertelersek şirketimizin geleceğini de inşa edemeyiz. O açıdan yatırımlar ve modernizasyon KARDEMİR'in olmazsa olmazı. Değişen zamanlar, enerji verimliliği, yeşil üretim ve dünyada oluşan yeni trendlerle biz de buna modernizasyonla, dijitalleşmeyle, verileri oluşturmakla ayak uyduracağız."

Tesisin KARDEMİR'e ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Demir, "Siemens ile daha yeni işbirliklerini ve kazan kazan prensibini, yerli projelerimizi hayata geçiren bir ruhla devam ettirmemizi umuyorum." ifadesini kullandı.

"KARDEMİR'in enerji dönüşümü ve güvenliği vizyonuna destek vermekten gurur duyuyoruz"

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Hüseyin Gelis de KARDEMİR'in enerji dönüşümü ve güvenliği vizyonuna destek vermekten gurur duyduklarını belirtti.

Üretim süreçlerinin verimliliğini artırma hedefiyle KARDEMİR'in enerji altyapısının modernizasyonunu en uygun teknoloji çözümüyle sunduklarını dile getiren Gelis, "35 yıl bakım gerektirmeyen sistemlerimizde, KARDEMİR'in kesintisiz enerji temini, üretim verimliliği ve maliyet tasarrufu sağlamasını mümkün kıldık. Bu işbirliğimizin hem iş güvenliğini hem de üretim kalitesini artıracağına inanıyoruz." dedi.

Gelis, ağır sanayide sürdürülebilirlik, karbon ayak izini azaltma ve rekabet gücünü artırma konularının giderek daha önemli hale geldiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Siemens olarak hidrojen ve karbon yakalama projelerindeki bilgi birikimimizi ve deneyimimizi sanayimizin hizmetine sunmaya her zaman hazırız. Ayrıca dijitalleşmeyle beraber dijitalleşme sürecinde artan siber güvenlik tehditlerine karşı tüm iş ortaklarımızın yanında olduğumuzu da belirtmek isterim. Siemens Türkiye, 1856'dan beri Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Ne mutlu bize ki KARDEMİR'in kuruluşundan beri KARDEMİR'in her zaman yanındaydık. Bu güçlü işbirliğinin KARDEMİR ve Siemens için hayırlı olmasını diliyor, gelecekte daha büyük projelere birlikte imza atmayı temin ediyorum."

KARDEMİR Enerji Tesisleri Müdürü Baran Merter de açılışı gerçekleştirilen merkezin, kuvvet santrali başta olmak üzere fabrikanın kritik noktalarının enerjisini sağlayan ana dağıtım merkezi olduğunu ifade etti.

Sistemin dış etkenlere kapalı ve bakım gerektirmeyen tasarıma sahip olduğunu dile getiren Merter, merkeze ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

Merter, gelecekte planlanacak enerji altyapı yatırımlarının yeni kurulan sisteme entegrasyonunun gerçekleştirileceğini ve tek merkezden çalışmaların yönetilebilmesinin sağlanacağını belirterek, "Tüm bu çalışmalarda amaçlanan, KARDEMİR'in hedeflerine paralel olarak sürdürülebilir, ölçülebilir ve emreamadeliği yüksek bir altyapı oluşturmaktır." dedi.

Konuşmaların ardından dua edildikten sonra açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, KARDEMİR Genel Müdürü Dursun Ali Yaşacan, KARDEMİR Yönetim Kurulu üyeleri, KARDEMİR genel müdür yardımcıları ve fabrika çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Ekonomi
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