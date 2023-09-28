Haberler ›› Ekonomi ›› KARDEMİR Olağanüstü Genel Kurulu 23 Ekim'de yapılacak

KARDEMİR Olağanüstü Genel Kurulu 23 Ekim'de yapılacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Olağanüstü Genel Kurulu, 23 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yönetim kurulu üyelerinin seçileceği toplantıda, grupların yönetim kurulu üyeleri adaylarının belirlenmesi için ayrı ayrı toplantılar yapılacak.