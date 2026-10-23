Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

KARDEMİR'in Olağanüstü Genel Kurulu'nda Muhammed Ali Oflaz yeniden başkan seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KARDEMİR'in dün yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda yönetim kurulu üyeleri seçildi ve Muhammed Ali Oflaz yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi. Yeni yönetim, stratejik hedefler doğrultusunda çalışmalara devam edecek.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı dün KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde hissedarların katılımıyla yapıldı.

Mustafa Aydın'ın Divan Başkanlığında yapılan toplantıda, şirketin yönetim yapısına ilişkin gündem maddeleri görüşülerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Oylama sonucunda A Grubu Yönetim Kurulu üyeliklerine Muhammed Ali Oflaz, Prof. Dr. Ercümend Arvas, Fatih Mehmet Erkoç ve Yusuf Canbolat, B Grubu Yönetim Kurulu üyeliklerine Kamil Güleç ve Mustafa Aydın, D Grubu Yönetim Kurulu üyeliğine ise Gürsoy Erol seçildi.

Ayrıca bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Suat Sarıgül, Prof. Dr. M. Cahit Ensari, Prof. Dr. Arif Nihat Güllüoğlu ve Prof. Dr. Metin Yerebakan getirildi.

Genel Kurulun ardından gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yapılan görev dağılımıyla Yönetim Kurulu Başkanlığına mevcut başkan Muhammed Ali Oflaz, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Suat Sarıgül seçildi.

Açıklamada, "Köklü sanayi geçmişimiz, üretim gücümüz ve Türkiye'nin sanayileşme sürecindeki öncü rolümüzle faaliyetlerimizi sürdürürken, yeni Yönetim Kurulumuzun görev döneminde de stratejik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza katılım sağlayan tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyor, alınan kararların şirketimiz ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum

Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar Demirbilek galada ortaya çıktı

Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar büyüdü! Gören tanıyamıyor
Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı! İstanbul için saat verildi
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında patlama! Ölü ve yaralılar var
4 binden fazla ortağı var! Türkiye'nin 47 yıllık tarım devinden kötü haber

4 bin ortağı var! Türkiye'nin 47 yıllık tarım devinden kötü haber
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor

Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Sigarada yeni dönem başlıyor! Artık açık alanlarda da her yerde içilemeyecek

Sigarada yasaklar sertleşiyor! Açık alanlarda da içilmeyecek
Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi