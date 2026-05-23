Haberler

KARDEMİR JCR Eurasia Rating tarafından yüksek yatırım yapılabilir seviyede değerlendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), JCR Eurasia Rating tarafından uzun vadeli ulusal kurum kredi notu 'AA+(tr)' ve kısa vadeli notu 'J1+(tr)' olarak teyit edildi. Görünüm 'Stabil' olarak belirlendi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından yüksek yatırım yapılabilir seviyede değerlendirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, değerlendirme sonucuna göre KARDEMİR'in uzun vadeli ulusal kurum kredi reyting notunun, yüksek yatırım yapılabilir düzeyi ifade eden "AA+(tr)" seviyesinde teyit edildiği belirtildi.

Şirketin kısa vadeli ulusal kurum kredi reyting notunun ise "J1+(tr)" olarak belirlendiği ve her iki notun görünümünün de "Stabil" olarak açıklandığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca KARDEMİR'in uzun vadeli uluslararası yabancı para ve yerel para kurum kredi reyting notları, Türkiye'nin uluslararası kredi notu ve görünümüne paralel olarak "BB/Stabil" seviyesinde değerlendirildi. KARDEMİR, güçlü finansal yapısı, stratejik yatırımları ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda Türkiye sanayisine katkı sunmayı sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım

Gülistan Doku soruşturmasının kilit isminin ses kaydı ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, danışmanlarıyla İran'ı görüşecek: İyi bir anlaşma ihtimali yüzde 50-50

İran zirvesi için Türkiye iddiası! Trump, Tahran'a seçenekleri sundu
Acun Ilıcalı'nın mutluluk gözyaşları

Tüm ülke onu konuşuyor: İşte o tarihi anlar!
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Bursaspor'dan tarihi transfer: 4 yıl sonra ilk kez yabancı oyuncuya imza attırabildiler

İmzayı attı! Süper Lig'in eski şampiyonundan tarihi transfer
Harry Kane varsa sorun yok! Bayern Münih Almanya Kupası şampiyonu

Yeniden şampiyonlar!
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Roberto Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 oranında kesin'' denilerek duyuruldu

Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 kesin'' denilerek duyuruldu